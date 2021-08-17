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Кетчуп по-домашнему. Вкуснее магазинного, полностью натуральный

Кетчуп по-домашнему получается очень вкусным и ароматным, лучше чем магазинный

Кетчуп по-домашнему: ингредиенты

Кетчуп по-домашнему

  1. Помидоры — 3 кг. (три килограмма)
  2. Лук — 0,5 кг. (половина килограмма)
  3. Болгарский перец — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Уксус 9% — 0,5 ст. (половина стакана)
  5. Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  6. Горошины душистого перца — 3 г. (три горошины)
  7. Горошины чёрного перца — 12 шт. (двенадцать штук)
  8. Гвоздика — 4 шт. (четыре штуки)
  9. Мускатный орех — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  10. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  11. Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  12. Чеснок — одна маленькая или половина большой головки.

Рецепт для приготовления:

  • Помидоры промойте, разрежьте на несколько частей и поместите в кастрюлю.
  • Болгарский перец нарежьте крупными кусками, нарежьте лук, чеснок очистите и добавьте к остальным овощам в кастрюле. Посолите, поставьте кастрюлю на медленный огонь, накройте крышкой и варите приблизительно 3 часа.
  • Масса должна увариться и намного уменьшиться в объёме.
  • Подготовьте специи: котуцу, чёрный перец горошком, мускатный орех, гвоздику, чёрный и душистый перец горошком натолките  ступе или измельчите в кофемолке. Затем добавьте специи, сахар и уксус, тщательно перемешайте.
  • Кетчуп снова поставьте на плиту и варите на среднем огне около 30 минут.
  • Готовый кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
  • Храните в сухом, прохладном месте.

Кетчуп по-домашнему вкуснее магазинного и полностью натурален.

Кетчуп по-домашнему. Вкуснее магазинного, полностью натуральный 4

Приятного аппетита!

 

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