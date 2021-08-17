Кетчуп по-домашнему. Вкуснее магазинного, полностью натуральный

Кетчуп по-домашнему получается очень вкусным и ароматным, лучше чем магазинный
Кетчуп по-домашнему: ингредиенты
- Помидоры — 3 кг. (три килограмма)
- Лук — 0,5 кг. (половина килограмма)
- Болгарский перец — 4 шт. (четыре штуки)
- Уксус 9% — 0,5 ст. (половина стакана)
- Корица — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Горошины душистого перца — 3 г. (три горошины)
- Горошины чёрного перца — 12 шт. (двенадцать штук)
- Гвоздика — 4 шт. (четыре штуки)
- Мускатный орех — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Соль — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Чеснок — одна маленькая или половина большой головки.
Рецепт для приготовления:
- Помидоры промойте, разрежьте на несколько частей и поместите в кастрюлю.
- Болгарский перец нарежьте крупными кусками, нарежьте лук, чеснок очистите и добавьте к остальным овощам в кастрюле. Посолите, поставьте кастрюлю на медленный огонь, накройте крышкой и варите приблизительно 3 часа.
- Масса должна увариться и намного уменьшиться в объёме.
- Подготовьте специи: котуцу, чёрный перец горошком, мускатный орех, гвоздику, чёрный и душистый перец горошком натолките ступе или измельчите в кофемолке. Затем добавьте специи, сахар и уксус, тщательно перемешайте.
- Кетчуп снова поставьте на плиту и варите на среднем огне около 30 минут.
- Готовый кетчуп разлейте по стерилизованным банкам и закатайте крышками.
- Храните в сухом, прохладном месте.
Кетчуп по-домашнему вкуснее магазинного и полностью натурален.
Приятного аппетита!
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