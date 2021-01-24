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Мягкое печенье с яблоками: нежное и вкусное печенье, которое так и тает во рту

Мягкое печенье с яблоками получается изумительно вкусным и нежным! Печенье буквально будет таять во рту!

Мягкое печенье с яблоками: ингредиенты

Мягкое печенье с яблоками

  1. 350 (триста пятьдесят) гр – муки
  2. 2 (две) шт – яиц
  3. 100 (сто) гр – сливочного масла
  4. 3 (три) шт – яблок
  5. 12 (двенадцать) гр – разрыхлителя
  6. 100 (сто) гр – сахара
  7. Сахарная пудра

Рецепт мягкого печенья с яблоками:

Мягкое печенье с яблоками

  • В глубокую посуду вбейте яйца
  • И взбивайте их до пышной массы
  • Добавьте сахар и взбивайте, до растворения сахара
  • Сливочное масло нарежьте на кусочки. И добавьте в яичную массу
  • Взбивайте до однородной массы
  • Муку смешайте с разрыхлителем и перемешайте
  • Частями добавьте мучную смесь в яичную
  • Замесите тесто. Не тугое
  • Яблоки очистите и нарежьте мелким кубиком
  • Добавьте их в тесто и перемешайте
  • Противень застелите пергаментной бумагой. Столовой ложкой возьмите тесто и скатайте в шар. Поставьте его на противень и приплюсните слегка. Таким образом заготовки готовим
  • Отправьте их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут

Готовое мягкое печенье с яблоками посыпьте сахарной пудрой!

Мягкое печенье с яблоками

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