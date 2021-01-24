Мягкое печенье с яблоками: нежное и вкусное печенье, которое так и тает во рту

Мягкое печенье с яблоками получается изумительно вкусным и нежным! Печенье буквально будет таять во рту!
Мягкое печенье с яблоками: ингредиенты
- 350 (триста пятьдесят) гр – муки
- 2 (две) шт – яиц
- 100 (сто) гр – сливочного масла
- 3 (три) шт – яблок
- 12 (двенадцать) гр – разрыхлителя
- 100 (сто) гр – сахара
- Сахарная пудра
Рецепт мягкого печенья с яблоками:
- В глубокую посуду вбейте яйца
- И взбивайте их до пышной массы
- Добавьте сахар и взбивайте, до растворения сахара
- Сливочное масло нарежьте на кусочки. И добавьте в яичную массу
- Взбивайте до однородной массы
- Муку смешайте с разрыхлителем и перемешайте
- Частями добавьте мучную смесь в яичную
- Замесите тесто. Не тугое
- Яблоки очистите и нарежьте мелким кубиком
- Добавьте их в тесто и перемешайте
- Противень застелите пергаментной бумагой. Столовой ложкой возьмите тесто и скатайте в шар. Поставьте его на противень и приплюсните слегка. Таким образом заготовки готовим
- Отправьте их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
Готовое мягкое печенье с яблоками посыпьте сахарной пудрой!
Свежие комментарии