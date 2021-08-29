Ем и не могу остановиться – остаётся только прятать. Яблочное печенье за 20 минут

Тесто для печенья готовится настолько просто, что вы удивитесь. Получается нежным, мягким, ароматным, влажным.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яблоки, 2 шт;
- яйца, 3 шт;
- мука, 350 г;
- сахар, 4 ст.л;
- масло сливочное, 150 г;
- разрыхлитель, 1 пакетик;
- корица и ванилин по вкусу.
Процесс приготовления
Яйца перебиваем венчиком до однородности и добавляем сахар, ванилин (если захотите его добавлять вместе с корицей).
Добавляем щепотку соли, перемешиваем.
Сливочное масло растапливаем и вливаем в массу.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое тесто.
Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с тестом.
Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем тесто.
Выпекаем при 200 градусах около 15 минут до румяности.
Печенье получается очень вкусным и влажным, за счет яблочной добавки. Если любите корицу и ванилин, тогда берите их по своему вкусу и желанию.
Готовое печенье можно еще присыпать сахарной пудрой.
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