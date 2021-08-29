Ем и не могу остановиться – остаётся только прятать. Яблочное печенье за 20 минут

Тесто для печенья готовится настолько просто, что вы удивитесь. Получается нежным, мягким, ароматным, влажным.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яблоки, 2 шт;

яйца, 3 шт;

мука, 350 г;

сахар, 4 ст.л;

масло сливочное, 150 г;

разрыхлитель, 1 пакетик;

корица и ванилин по вкусу.

Процесс приготовления

Яйца перебиваем венчиком до однородности и добавляем сахар, ванилин (если захотите его добавлять вместе с корицей).

Добавляем щепотку соли, перемешиваем.

Сливочное масло растапливаем и вливаем в массу.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое тесто.

Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с тестом.

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем тесто.

Выпекаем при 200 градусах около 15 минут до румяности.

Печенье получается очень вкусным и влажным, за счет яблочной добавки. Если любите корицу и ванилин, тогда берите их по своему вкусу и желанию.

Готовое печенье можно еще присыпать сахарной пудрой.