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Ем и не могу остановиться – остаётся только прятать. Яблочное печенье за 20 минут

Тесто для печенья готовится настолько просто, что вы удивитесь. Получается нежным, мягким, ароматным, влажным. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • яблоки, 2 шт; 
  • яйца, 3 шт; 
  • мука, 350 г; 
  • сахар, 4 ст.л; 
  • масло сливочное, 150 г; 
  • разрыхлитель, 1 пакетик; 
  • корица и ванилин по вкусу. 

Процесс приготовления 

Яйца перебиваем венчиком до однородности и добавляем сахар, ванилин (если захотите его добавлять вместе с корицей). 

Добавляем щепотку соли, перемешиваем. 

Сливочное масло растапливаем и вливаем в массу. 

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем густое тесто. 

Яблоки трем на крупной терке и смешиваем с тестом. 

Противень застилаем пергаментом и столовой ложкой выкладываем тесто. 

Ем и не могу остановиться – остаётся только прятать. Яблочное печенье за 20 минут

Выпекаем при 200 градусах около 15 минут до румяности. 

Ем и не могу остановиться – остаётся только прятать. Яблочное печенье за 20 минут

Печенье получается очень вкусным и влажным, за счет яблочной добавки. Если любите корицу и ванилин, тогда берите их по своему вкусу и желанию. 

Готовое печенье можно еще присыпать сахарной пудрой. 

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