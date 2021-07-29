Рецепт из куриного филе, покоривший сердце моей семьи. Быстро, сочно и вкусно

Запеканка из куриного мяса, томатов и сыра – это сочное, ароматное и аппетитное блюдо, идеальное дополнение к разным гарнирам и салатам. Отлично подходит к ужину и пикнику.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
-куриная грудка, 800 г;
-лук, 1 шт;
-томаты, 2 шт;
-яйца, 4 шт;
-сметана или натуральный йогурт, 5 ст.л;
-сыр, 100 г + сыр 100 г;
-соль, перец, специи, зелень.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем, режем небольшими кусочками.
Сыр трем на крупной терке.
Яйца солим и перчим, смешиваем со сметаной или натуральным йогуртом и перемешиваем при помощи венчика до однородности.
В яичную массу всыпаем сыр и кусочки мяса.
Совет: добавьте много паприки и разных специй, ароматный трав, тогда блюдо получится просто идеально.
Лук режем тонкими полукольцами, томаты – кружочками.
В форму для запекания выкладываем массу, сверху кладем кружочки лука и томата.
Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку.
Запекаем при 180 градусах около 30 минут.
Подаю горячим или в холодном виде с разными острыми соусами. Прекрасно подходит чесночный или домашняя аджика, кетчуп.
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