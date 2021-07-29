Рецепт из куриного филе, покоривший сердце моей семьи. Быстро, сочно и вкусно

Запеканка из куриного мяса, томатов и сыра – это сочное, ароматное и аппетитное блюдо, идеальное дополнение к разным гарнирам и салатам. Отлично подходит к ужину и пикнику.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-куриная грудка, 800 г;

-лук, 1 шт;

-томаты, 2 шт;

-яйца, 4 шт;

-сметана или натуральный йогурт, 5 ст.л;

-сыр, 100 г + сыр 100 г;

-соль, перец, специи, зелень.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем, режем небольшими кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Яйца солим и перчим, смешиваем со сметаной или натуральным йогуртом и перемешиваем при помощи венчика до однородности.

В яичную массу всыпаем сыр и кусочки мяса.

Совет: добавьте много паприки и разных специй, ароматный трав, тогда блюдо получится просто идеально.

Лук режем тонкими полукольцами, томаты – кружочками.

В форму для запекания выкладываем массу, сверху кладем кружочки лука и томата.

Посыпаем тертым сыром и отправляем в духовку.

Запекаем при 180 градусах около 30 минут.