Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе

Сегодня у нас чебуреки с сыром и картошкой. Чебуреки обычно готовят их из пресного теста и начиняют мясом.
Но для тех, кто не является любителем мяса, предлагаем другой пошаговый рецепт приготовления чебуреков с неординарной начинкой из сырой картошки и тертого сыра.
Обещаем, чебуреки понравятся всем вашим домочадцам, так как имеют очень нежное тесто и вкусную сочную начинку. Эту вкуснятину можно спокойно предлагать всем родным и друзьям.
Отзывы обязательно будут великолепными.
Добавьте данный рецепт в вашу кулинарную книгу и готовьте чебуреки хоть каждый день.
Чебуреки с сыром и картошкой:
Для теста:
- мука пшеничная – полкило
- вода – 3/4 стакана
- яйцо – 1 шт.
- соль – 3 г
Для начинки:
- сыр – 100 г
- картофель – 2 клубня
- укроп -1 пучок
- соль – 3 г
- яйцо – 1 шт.
- черный перец молотый – 3 г
Для жарки:
- масло растительное – на усмотрение
Чебуреки с сыром и картошкой: Приготовление
- Вскипятить воду.
- Просеять через сито 300 г муку в отдельную емкость. Добавить соль. Тонкой струйкой вливать кипяток, при этом все время перемешивая муку, во избежание появления комочков. Все перемешать до получения однородной массы. Отложить, чтобы мучная масса остыла.
- В остывшую массу добавить яйцо и сразу же перемешать.
- Поверх полученной массы просеять оставшуюся муку и замесить тесто (процесс длится не более 10 минут). Должно получиться довольно-таки эластичное тесто.
- Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку приблизительно на четверть часа.
- Очистить картофель, хорошенько его промыть и мелко натереть на терке. Выделенный сок необходимо отжать.
- Взять сыр и также мелко натереть поверх картофеля.
- Пучок укропа хорошенько промыть под проточной холодной водой, мелко нарубить его и смешать с картофелем и сыром.
- Взбить венчиком яйцо, посолить, поперчить и добавить к натертым продуктам. Все хорошенько перемешать, чтобы получить однородную массу.
- Тесто из морозильной камеры выложить на рабочий стол и нарезать небольшими кусочками.
- Каждый из этих кусочков нужно раскатать в тонкую лепешку. На одну сторону каждой лепешки в виде полумесяца выложить начинку. Тесто сложить и защипнуть края.
В чугунную сковороду налить растительное масло и поставить на огонь и немного его разогреть.
- Выложить в сковороду чебуреки и прожарить с обеих сторон (не более 2 минут на каждую сторону).
- Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.
- Затем положить в большое полуглубокое блюдо и в горячем виде подать к столу.
Будьте уверены, вкусный аромат и аппетитный вид чебуреков сразу же соберут всех домочадцев.
Чебуреки с сыром: Видео
Приятного аппетита!
Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе - На Кухне
Сегодня у нас чебуреки с сыром и картошкой. Чебуреки обычно готовят их из пресного теста и начиняют мясом.
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