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Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе

Сегодня у нас чебуреки с сыром и картошкой. Чебуреки обычно готовят их из пресного теста и начиняют мясом.

Но для тех, кто не является любителем мяса, предлагаем другой пошаговый рецепт приготовления чебуреков с неординарной начинкой из сырой картошки и тертого сыра.

Обещаем, чебуреки понравятся всем вашим домочадцам, так как имеют очень нежное тесто и вкусную сочную начинку. Эту вкуснятину можно спокойно предлагать всем родным и друзьям.

Отзывы обязательно будут великолепными.

Добавьте данный рецепт в вашу кулинарную книгу и готовьте чебуреки хоть каждый день.

Чебуреки с сыром и картошкой:

Для теста:

  • мука пшеничная – полкило
  • вода – 3/4 стакана
  • яйцо – 1 шт.
  • соль – 3 г

Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе

Для начинки:

  • сыр – 100 г
  • картофель – 2 клубня
  • укроп -1 пучок
  • соль – 3 г
  • яйцо – 1 шт.
  • черный перец молотый – 3 г

Для жарки:

  • масло растительное – на усмотрение

Чебуреки с сыром и картошкой: Приготовление

  • Вскипятить воду.
  • Просеять через сито 300 г муку в отдельную емкость. Добавить соль. Тонкой струйкой вливать кипяток, при этом все время перемешивая муку, во избежание появления комочков. Все перемешать до получения однородной массы. Отложить, чтобы мучная масса остыла.
  • В остывшую массу добавить яйцо и сразу же перемешать.
  • Поверх полученной массы просеять оставшуюся муку и замесить тесто (процесс длится не более 10 минут). Должно получиться довольно-таки эластичное тесто.
  • Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку приблизительно на четверть часа.
  • Очистить картофель, хорошенько его промыть и мелко натереть на терке. Выделенный сок необходимо отжать.
  • Взять сыр и также мелко натереть поверх картофеля.
  • Пучок укропа хорошенько промыть под проточной холодной водой, мелко нарубить его и смешать с картофелем и сыром.
  • Взбить венчиком яйцо, посолить, поперчить и добавить к натертым продуктам. Все хорошенько перемешать, чтобы получить однородную массу.
  • Тесто из морозильной камеры выложить на рабочий стол и нарезать небольшими кусочками.
  • Каждый из этих кусочков нужно раскатать в тонкую лепешку. На одну сторону каждой лепешки в виде полумесяца выложить начинку. Тесто сложить и защипнуть края.
    В чугунную сковороду налить растительное масло и поставить на огонь и немного его разогреть.
  • Выложить в сковороду чебуреки и прожарить с обеих сторон (не более 2 минут на каждую сторону).

Чебуреки с сыром и картошкой

  • Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.
  • Затем положить в большое полуглубокое блюдо и в горячем виде подать к столу.

Будьте уверены, вкусный аромат и аппетитный вид чебуреков сразу же соберут всех домочадцев.

Чебуреки с сыром: Видео

Приятного аппетита!

Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе - На Кухне

Сегодня у нас чебуреки с сыром и картошкой. Чебуреки обычно готовят их из пресного теста и начиняют мясом.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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