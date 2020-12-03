Чебуреки с сыром и картошкой – желанные гости на вашем столе

Сегодня у нас чебуреки с сыром и картошкой. Чебуреки обычно готовят их из пресного теста и начиняют мясом.

Но для тех, кто не является любителем мяса, предлагаем другой пошаговый рецепт приготовления чебуреков с неординарной начинкой из сырой картошки и тертого сыра.

Обещаем, чебуреки понравятся всем вашим домочадцам, так как имеют очень нежное тесто и вкусную сочную начинку. Эту вкуснятину можно спокойно предлагать всем родным и друзьям.

Отзывы обязательно будут великолепными.

Добавьте данный рецепт в вашу кулинарную книгу и готовьте чебуреки хоть каждый день.

Чебуреки с сыром и картошкой:

Для теста:

мука пшеничная – полкило

вода – 3/4 стакана

яйцо – 1 шт.

соль – 3 г

Для начинки:

сыр – 100 г

картофель – 2 клубня

укроп -1 пучок

соль – 3 г

яйцо – 1 шт.

черный перец молотый – 3 г

Для жарки:

масло растительное – на усмотрение

Чебуреки с сыром и картошкой: Приготовление

Вскипятить воду.

Просеять через сито 300 г муку в отдельную емкость. Добавить соль. Тонкой струйкой вливать кипяток, при этом все время перемешивая муку, во избежание появления комочков. Все перемешать до получения однородной массы. Отложить, чтобы мучная масса остыла.

В остывшую массу добавить яйцо и сразу же перемешать.

Поверх полученной массы просеять оставшуюся муку и замесить тесто (процесс длится не более 10 минут). Должно получиться довольно-таки эластичное тесто.

Готовое тесто завернуть в пищевую пленку и положить в морозилку приблизительно на четверть часа.

Очистить картофель, хорошенько его промыть и мелко натереть на терке. Выделенный сок необходимо отжать.

Взять сыр и также мелко натереть поверх картофеля.

Пучок укропа хорошенько промыть под проточной холодной водой, мелко нарубить его и смешать с картофелем и сыром.

Взбить венчиком яйцо, посолить, поперчить и добавить к натертым продуктам. Все хорошенько перемешать, чтобы получить однородную массу.

Тесто из морозильной камеры выложить на рабочий стол и нарезать небольшими кусочками.

Каждый из этих кусочков нужно раскатать в тонкую лепешку. На одну сторону каждой лепешки в виде полумесяца выложить начинку. Тесто сложить и защипнуть края.

В чугунную сковороду налить растительное масло и поставить на огонь и немного его разогреть.

В чугунную сковороду налить растительное масло и поставить на огонь и немного его разогреть. Выложить в сковороду чебуреки и прожарить с обеих сторон (не более 2 минут на каждую сторону).

Готовые чебуреки выложить на бумажное полотенце и дать лишнему маслу стечь.

Затем положить в большое полуглубокое блюдо и в горячем виде подать к столу.

Будьте уверены, вкусный аромат и аппетитный вид чебуреков сразу же соберут всех домочадцев.

Чебуреки с сыром: Видео

Приятного аппетита!