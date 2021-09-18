Варшавский яблочный пирог. Быстрый и простой рецепт ароматного лакомства

Варшавский яблочный пирог — быстрый и простой рецепт невероятно вкусного и нежного десерта, которых понравится всем.
Варшавский яблочный пирог: ингредиенты
- Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
- Сахар – ½-1 ст. (половина-один стакан)
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Рафинированное подсолнечное масло – 100 г. (сто грамм)
- Манная крупа – 1 ст. (один стакан)
- Измельчённые грецкие орехи – 80 г. (восемьдесят грамм)
- Ванильный сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Молотая корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайные ложки)
Пошаговое приготовление:
- Смешайте муку, манку и сахар в отдельной посуде. Добавьте корицу и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы.
- На крупной тёрке натрите яблоки.
- Высыпьте в форму для выпечки треть теста и равномерно распределите. После добавьте треть тёртых яблок разровняйте слой. Повторите 2 раза.
- В форму вылейте растительное масло.
- Равномерно посыпьте измельчёнными грецкими орехами.
- Пирог выпекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течении 40-45 минут.
Варшавский яблочный пирог — быстро и просто
Пеките на здоровье!
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