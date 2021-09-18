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Варшавский яблочный пирог. Быстрый и простой рецепт ароматного лакомства

Варшавский яблочный пирог — быстрый и простой рецепт невероятно вкусного и нежного десерта, которых понравится всем.

Варшавский яблочный пирог: ингредиенты

Варшавский яблочный пирог

  1. Яблоки – 1 кг. (один килограмм)
  2. Сахар – ½-1 ст. (половина-один стакан)
  3. Мука – 1 ст. (один стакан)
  4. Рафинированное подсолнечное масло – 100 г. (сто грамм)
  5. Манная крупа – 1 ст. (один стакан)
  6. Измельчённые грецкие орехи – 80 г. (восемьдесят грамм)
  7. Ванильный сахар – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  8. Молотая корица – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  9. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайные ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Смешайте муку, манку и сахар в отдельной посуде. Добавьте корицу и ванильный сахар. Перемешайте до однородной массы.
  • На крупной тёрке натрите яблоки.
  • Высыпьте в форму для выпечки треть теста и равномерно распределите. После добавьте треть тёртых яблок разровняйте слой. Повторите 2 раза.
  • В форму вылейте растительное масло.
  • Равномерно посыпьте измельчёнными грецкими орехами.
  • Пирог выпекайте в разогретой до 180-200 градусов духовке в течении 40-45 минут.

Варшавский яблочный пирог — быстро и просто

Варшавский яблочный пирог. Быстрый и простой рецепт ароматного лакомства 2

Пеките на здоровье!

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