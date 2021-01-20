Ресторанная картошечка: рецепт подсказал знакомый повар. Давно такой вкусной не ела

Запеченный в духовке картофель, известный, как блюдо «Буланжер». Один из самых простых в готовке рецептов, но блюдо получается настолько изысканным, с ярким молочным вкусом и ароматом. Такой гарнир я всегда делаю на праздничный стол.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 1 кг;
- лук, 2 – 3 шт;
- молоко, 200 мл;
- вода, 200 мл;
- кубик магги с курицей, 1 шт.
Процесс приготовления
Картофель режем тонкими ломтиками при помощи овощерезки.
Лук режем тонкими полукольцами. Лук берите по своему вкусу, но в этом гарнире он совершенно не лишний, придает сочность и аромат.
Форму для запекания смазываем маслом.
Выкладываем слой картофеля, потом лук. Таким образом чередуем все слои.
В воде разводим кубик магги.
Совет: если вы не любите такие приправы, тогда можно использовать мясной бульон со специями.
Заливаем воду в картофель, наливаем молоко, выкладываем кусочки сливочного масла.
Накрываем форму фольгой и запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.
Убираем фольгу и допекаем блюдо до румяной корочки.
К такому гарниру вы можете добавить мясные и рыбные блюда, разные салаты, соусы.
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