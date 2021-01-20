Ресторанная картошечка: рецепт подсказал знакомый повар. Давно такой вкусной не ела

Запеченный в духовке картофель, известный, как блюдо «Буланжер». Один из самых простых в готовке рецептов, но блюдо получается настолько изысканным, с ярким молочным вкусом и ароматом. Такой гарнир я всегда делаю на праздничный стол.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 1 кг;

лук, 2 – 3 шт;

молоко, 200 мл;

вода, 200 мл;

кубик магги с курицей, 1 шт.

Процесс приготовления

Картофель режем тонкими ломтиками при помощи овощерезки.

Лук режем тонкими полукольцами. Лук берите по своему вкусу, но в этом гарнире он совершенно не лишний, придает сочность и аромат.

Форму для запекания смазываем маслом.

Выкладываем слой картофеля, потом лук. Таким образом чередуем все слои.

В воде разводим кубик магги.

Совет: если вы не любите такие приправы, тогда можно использовать мясной бульон со специями.

Заливаем воду в картофель, наливаем молоко, выкладываем кусочки сливочного масла.

Накрываем форму фольгой и запекаем в духовке при 200 градусах около 40 минут.

Убираем фольгу и допекаем блюдо до румяной корочки.

К такому гарниру вы можете добавить мясные и рыбные блюда, разные салаты, соусы.