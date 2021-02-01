Котлеты не уступают мясным, готовлю, как никто из знакомых. Вкусно, много и недорого

Рецепт мне нравится не только тем, что все продукты для него обходятся дешево, но и из-за вкуса и оригинальности блюда: такие котлетки очень многие путают с истинно рыбными. По опыту скажу, что понять, из чего они сделаны, довольно трудно, но очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

консерва рыбная, 1 шт;

картофель, 6 шт;

лук, 1 шт4

соль, перец4

манная крупа, 2 – 3 ст.л.

Для приготовления начинки необходимо:

сыр, 30 г;

яйца, 3 шт;

масло сливочное, 30 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Рыбу вынимаем из баночки и измельчаем при помощи вилки.

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре. По желанию и вкусу, можно добавить сливочное масло и зелень.

Совет: можно отварить картофель в мундире и натереть на терке.

Лук мелко режем и обжариваем на растительном масле, смешиваем с картофелем.

Смешиваем рыбу с картофелем, солим и перчим по вкусу. Если фарш получается жидковатым, тогда добавьте манной крупы, 2 – 3 ст.л.

Для начинки режем мелко яйца, смешиваем с тертым сыром, солим и перчим, добавляем мягкое сливочное масло.

Совет: начинку вы можете не делать, котлеты итак будут очень вкусными.

Формируем котлеты, выкладывая начинку внутрь.

Обваливаем котлеты в панировочных сухарях или в муке.

Котлеты вы можете обжарить на сковороде или выложить на противень и запечь в духовке.

Можно еще обжарить на сковороде и дожарить в духовке или протушить со сливочным маслом.

Подаю котлеты, полив растопленным сливочным маслом или со сметаной и разными гарнирами, салатами.