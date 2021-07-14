Шоколадно-творожный пирог. Рассыпчатый десерт для сладкоежек

Шоколадно-творожный пирог получается очень рассыпчатым, нежным. Этот десерт просто покорит вас своим вкусом.
Шоколадно-творожный пирог: ингредиенты
Шоколадный слой:
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Ванилин — 1 п. (один пакет)
- Соль — одна щепотка
Творожный слой:
- Сахар — 2ст. л (две столовые ложки)
- Творог — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Ванилин — 1 п. (один пакет)
Способ приготовления:
- Поломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом.
- Взбейте яйца вместе с сахаром и солью.
- Шоколадно-масляную массу соедините со взбитыми яйцами.
- Смешайте муку с разрыхлителем и какао, все ингредиенты соедините вместе,
- Приготовьте творожную начинку, для этого смешайте творог, сахар, яйцо и ванилин.
- Немного шоколадного теста выложите на дно формы, сверху в нескольких местах — половину творожной массы.
- Затем слои повторите, сверху должен быть шоколадный слой. Сделайте разводы при помощи деревянной шпажки.
- Шоколадно-творожный торт выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Шоколадно-творожный пирог — самый нежный и рассыпчатый.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии