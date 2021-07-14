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Шоколадно-творожный пирог. Рассыпчатый десерт для сладкоежек

Шоколадно-творожный пирог получается очень рассыпчатым, нежным. Этот десерт просто покорит вас своим вкусом.

Шоколадно-творожный пирог: ингредиенты

Шоколадно-творожный пирог

Шоколадный слой:

  1. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Шоколад — 100 гр. (сто грамм)
  3. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  4. Мука — 100 гр. (сто грамм)
  5. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  6. Разрыхлитель — 0,5 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  8. Ванилин — 1 п. (один пакет)
  9. Соль — одна щепотка

Творожный слой:

  1. Сахар — 2ст. л (две столовые ложки)
  2. Творог — 200 гр. (двести грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Ванилин — 1 п. (один пакет)

Способ приготовления:

  • Поломайте шоколад на кусочки и растопите вместе со сливочным маслом.
  • Взбейте яйца вместе с сахаром и солью.
  • Шоколадно-масляную массу соедините со взбитыми яйцами.
  • Смешайте муку с разрыхлителем и какао, все ингредиенты соедините вместе,
  • Приготовьте творожную начинку, для этого смешайте творог, сахар, яйцо и ванилин.
  • Немного шоколадного теста выложите на дно формы, сверху в нескольких местах — половину творожной массы.
  • Затем слои повторите, сверху должен быть шоколадный слой. Сделайте разводы при помощи деревянной шпажки.
  • Шоколадно-творожный торт выпекайте 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Шоколадно-творожный пирог — самый нежный и рассыпчатый.

Шоколадно-творожный пирог. Рассыпчатый десерт для сладкоежек 4

Приятного аппетита!

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