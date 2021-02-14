Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

Сегодня мы испечем торт Марс вкусный, нежный и мягкий по самому удачному рецепту.
Торт Марс Ингредиенты
Рецепт торта Марс а Тесто
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100 гр.
- Крахмал — 8 гр.
- Ванилин — 1 щепотка, 5 гр.
- Разрыхлитель — 10 гр.
- Мука — 100 гр.
Шоколадный мусс для торта Марс
- Темный шоколад — 100 гр.
- Молочный шоколад — 100 гр.
- Сливки 33 % жирности — 350 мл. для взбивания и 100 мл. для смешивания с шоколадом, итого — 450 мл.
- Желатин — 2 чайные ложки
- Вода для разбавления желатина — 100 мл.
Торт Марс. Соленая карамель
- Сливки 33% жирности + 160 мл. + 1 ст. ложка подсолнечного масла
- Сахар — 150 гр.
- Сливочное масло — 125 гр.
- Соль — четверть чайной ложки, 1 щепотка
Ганаш-глазурь для торта Марс
- Темный шоколад — 100 гр.
- Сливки 33 % жирности — 70 мл.
Торт Марс. Приготовление
- Начнем с приготовления карамели для начинки, чтобы карамель успела остыть пока мы займемся другими делами
- Возьмем сливки 33-35% жирности 160 мл.
- Отправим в микроволновку нагреваться
- А в это время 150 гр. сахара насыпем в тару и поставим плавиться на медленном огне
- Сахар энергично перемешиваем
- Тем временем, наши сливки уже успели нагреться в микроволновке
- Аккуратно добавим их к расплавленному сахару
- Для получения хорошей карамели необходимо учесть один нюанс։ сливки должны быть хорошо прогреты, иначе при добавлении на расплавленный сахар, они мгновенно засахарятся
- Каструля для карамели должна обязательно быть с толстым дном
- После того как убрали с огня, добавим щепотку соли
- Соль необходимо добавлять в карамель для балансирования вкуса сладкого
- Добавим также 125 гр. сливочного масла
- Прикроем посуду пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка и отложим в сторону остывать
Приступим к приготовлению теста
- Разобьем в миску 2 яйца
- Полстакана сахара постепенно добавим на яйцо в процессе взбивания
- В полстакана муки добавим 2 столовые ложки какао
- 1 столовую ложку крахмала
- 1 щепотку ванилина
- 1 полную чайную ложку разрыхлителя
- Все сыпучие компоненты перемешиваем и добавляем в смесь яйца и сахара
- Еще немного взобьем миксером
- Тесто готово
- Диаметр моего противня — 26 см.
- Промаслим противень
- Выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут
- Получится мягкий бисквит
- Пусть остынет
- В миску нальем 100 мл. воды и разбавим в ней 2 чайные ложки порошкового желатина
- Отложим желатин разбухать
- Возьмем 350 мл. холодных сливок
- В начале начнем взбивать на медленной скорости, а затем увеличим ее, пока сливки не вспенятся и не станут густыми
- Далее измельчим плитку темного шоколада
- Добавим к нему 100 гр. молочного шоколада
- 100 мл сливок добавим к шоколаду и отправим растапливаться в микроволновку
- Растопленную смесь добавим к взбитым сливкам
- Разбухший желатин также растопим в микроволновке и добавим к сливкам
- Наш мусс готов
- Начнем сборку торта Марс
- Первый слой бисквит
- Добавим к нему шоколадный мусс
- Распределим мусс равномерно по поверхности торта
- Распределим карамель по поверхности сверху мусса
- Желательно воспользоваться кондитерским мешком
- Получается толстый слой карамели
- Сверху необходимо покрыть торт еще и глазурью ганашом
- Готовить его просто։ 100 гр. темного шоколада и 70 мл сливок растопим в микроволновой печи
- Последний слой торта глазурь
- После того как торт пропитался в течение 2-3 часов в холодильнике его уже можно порезать и наслаждаться нежным вкусом.
Приятного аппетита!
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