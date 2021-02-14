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Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

Сегодня мы испечем торт Марс вкусный, нежный и мягкий по самому удачному рецепту.

Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

Торт Марс Ингредиенты

Рецепт торта Марс а Тесто

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 гр.
  • Крахмал — 8 гр.
  • Ванилин — 1 щепотка, 5 гр.
  • Разрыхлитель — 10 гр.
  • Мука — 100 гр.

Шоколадный мусс для торта Марс

  • Темный шоколад — 100 гр.
  • Молочный шоколад — 100 гр.
  • Сливки 33 % жирности — 350 мл. для взбивания и 100 мл. для смешивания с шоколадом, итого — 450 мл.
  • Желатин — 2 чайные ложки
  • Вода для разбавления желатина — 100 мл.

Торт Марс. Соленая карамель

  • Сливки 33% жирности + 160 мл. + 1 ст. ложка подсолнечного масла
  • Сахар — 150 гр.
  • Сливочное масло — 125 гр.
  • Соль — четверть чайной ложки, 1 щепотка

Ганаш-глазурь для торта Марс

  • Темный шоколад — 100 гр.
  • Сливки 33 % жирности — 70 мл.

Торт Марс. Приготовление

  • Начнем с приготовления карамели для начинки, чтобы карамель успела остыть пока мы займемся другими делами
  • Возьмем сливки 33-35% жирности 160 мл.
  • Отправим в микроволновку нагреваться

Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

  • А в это время 150 гр. сахара насыпем в тару и поставим плавиться на медленном огне
  • Сахар энергично перемешиваем
  • Тем временем, наши сливки уже успели нагреться в микроволновке
  • Аккуратно добавим их к расплавленному сахару
  • Для получения хорошей карамели необходимо учесть один нюанс։ сливки должны быть хорошо прогреты, иначе при добавлении на расплавленный сахар, они мгновенно засахарятся
  • Каструля для карамели должна обязательно быть с толстым дном
  • После того как убрали с огня, добавим щепотку соли
  • Соль необходимо добавлять в карамель для балансирования вкуса сладкого
  • Добавим также 125 гр.
    сливочного масла
  • Прикроем посуду пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка и отложим в сторону остывать

Приступим к приготовлению теста

  • Разобьем в миску 2 яйца
  • Полстакана сахара постепенно добавим на яйцо в процессе взбивания
  • В полстакана муки добавим 2 столовые ложки какао
  • 1 столовую ложку крахмала
  • 1 щепотку ванилина
  • 1 полную чайную ложку разрыхлителя
  • Все сыпучие компоненты перемешиваем и добавляем в смесь яйца и сахара
  • Еще немного взобьем миксером
  • Тесто готово
  • Диаметр моего противня — 26 см.
  • Промаслим противень
  • Выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут
  • Получится мягкий бисквит

Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

  • Пусть остынет
  • В миску нальем 100 мл. воды и разбавим в ней 2 чайные ложки порошкового желатина
  • Отложим желатин разбухать
  • Возьмем 350 мл. холодных сливок
  • В начале начнем взбивать на медленной скорости, а затем увеличим ее, пока сливки не вспенятся и не станут густыми
  • Далее измельчим плитку темного шоколада
  • Добавим к нему 100 гр. молочного шоколада
  • 100 мл сливок добавим к шоколаду и отправим растапливаться в микроволновку
  • Растопленную смесь добавим к взбитым сливкам
  • Разбухший желатин также растопим в микроволновке и добавим к сливкам
  • Наш мусс готов
  • Начнем сборку торта Марс
  • Первый слой бисквит
  • Добавим к нему шоколадный мусс
  • Распределим мусс равномерно по поверхности торта
  • Распределим карамель по поверхности сверху мусса
  • Желательно воспользоваться кондитерским мешком
  • Получается толстый слой карамели

Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

  • Сверху необходимо покрыть торт еще и глазурью ганашом
  • Готовить его просто։ 100 гр. темного шоколада и 70 мл сливок растопим в микроволновой печи
  • Последний слой торта глазурь
  • После того как торт пропитался в течение 2-3 часов в холодильнике его уже можно порезать и наслаждаться нежным вкусом.

Приятного аппетита!

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