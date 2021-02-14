Торт Марс. Рецепт мягкого, нежного, вкусного торта

Сегодня мы испечем торт Марс вкусный, нежный и мягкий по самому удачному рецепту.

Торт Марс Ингредиенты

Рецепт торта Марс а Тесто

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 гр.

Крахмал — 8 гр.

Ванилин — 1 щепотка, 5 гр.

Разрыхлитель — 10 гр.

Мука — 100 гр.

Шоколадный мусс для торта Марс

Темный шоколад — 100 гр.

Молочный шоколад — 100 гр.

Сливки 33 % жирности — 350 мл. для взбивания и 100 мл. для смешивания с шоколадом, итого — 450 мл.

Желатин — 2 чайные ложки

Вода для разбавления желатина — 100 мл.

Торт Марс. Соленая карамель

Сливки 33% жирности + 160 мл. + 1 ст. ложка подсолнечного масла

Сахар — 150 гр.

Сливочное масло — 125 гр.

Соль — четверть чайной ложки, 1 щепотка

Ганаш-глазурь для торта Марс

Темный шоколад — 100 гр.

Сливки 33 % жирности — 70 мл.

Торт Марс. Приготовление

Начнем с приготовления карамели для начинки, чтобы карамель успела остыть пока мы займемся другими делами

Возьмем сливки 33-35% жирности 160 мл.

Отправим в микроволновку нагреваться

А в это время 150 гр. сахара насыпем в тару и поставим плавиться на медленном огне

Сахар энергично перемешиваем

Тем временем, наши сливки уже успели нагреться в микроволновке

Аккуратно добавим их к расплавленному сахару

Для получения хорошей карамели необходимо учесть один нюанс։ сливки должны быть хорошо прогреты, иначе при добавлении на расплавленный сахар, они мгновенно засахарятся

Каструля для карамели должна обязательно быть с толстым дном

После того как убрали с огня, добавим щепотку соли

Соль необходимо добавлять в карамель для балансирования вкуса сладкого

Добавим также 125 гр. сливочного масла

сливочного масла Прикроем посуду пищевой пленкой, чтобы не образовалась корочка и отложим в сторону остывать

Приступим к приготовлению теста

Разобьем в миску 2 яйца

Полстакана сахара постепенно добавим на яйцо в процессе взбивания

В полстакана муки добавим 2 столовые ложки какао

1 столовую ложку крахмала

1 щепотку ванилина

1 полную чайную ложку разрыхлителя

Все сыпучие компоненты перемешиваем и добавляем в смесь яйца и сахара

Еще немного взобьем миксером

Тесто готово

Диаметр моего противня — 26 см.

Промаслим противень

Выпекать при температуре 180 градусов 10-15 минут

Получится мягкий бисквит

Пусть остынет

В миску нальем 100 мл. воды и разбавим в ней 2 чайные ложки порошкового желатина

Отложим желатин разбухать

Возьмем 350 мл. холодных сливок

В начале начнем взбивать на медленной скорости, а затем увеличим ее, пока сливки не вспенятся и не станут густыми

Далее измельчим плитку темного шоколада

Добавим к нему 100 гр. молочного шоколада

100 мл сливок добавим к шоколаду и отправим растапливаться в микроволновку

Растопленную смесь добавим к взбитым сливкам

Разбухший желатин также растопим в микроволновке и добавим к сливкам

Наш мусс готов

Начнем сборку торта Марс

Первый слой бисквит

Добавим к нему шоколадный мусс

Распределим мусс равномерно по поверхности торта

Распределим карамель по поверхности сверху мусса

Желательно воспользоваться кондитерским мешком

Получается толстый слой карамели

Сверху необходимо покрыть торт еще и глазурью ганашом

Готовить его просто։ 100 гр. темного шоколада и 70 мл сливок растопим в микроволновой печи

Последний слой торта глазурь

После того как торт пропитался в течение 2-3 часов в холодильнике его уже можно порезать и наслаждаться нежным вкусом.

Приятного аппетита!

Торт Марс Видео