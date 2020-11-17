Салат с копчёной курицей и ананасами: вкусный и яркий вкус понравится многим

Салат с копченой курицей и ананасами – прост в приготовлении. А вкус всех поразит. Отличный вариант салата для праздничного стола.

Салат с копченой курицей и ананасами: ингредиенты

150 (сто пятьдесят) гр – ананасов 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы 100 (сто) гр – пекинской капусты 2 (две) шт – яиц 5 (пять) ст. ложек – майонеза Укроп по вкусу

Салат с копченой курицей и ананасами: рецепт

Мясо курицы нарежьте мелкими кубиками

Капусту нашинкуйте и выложите к курице

Ананасы нарежьте средним кусочком и добавьте в салат

Яйца отварите и нарежьте мелок и тоже в салат

Укроп измельчите, заправьте салат майонезом и тщательно все перемешайте. Охладите перед подачей в холодильнике минут 15

Салат с копченой курицей и ананасами готов: Видео

Вот такой простой в приготовлении, но очень вкусный салат. Курица отлично сочетается с ананасами. Майонез именно добавляет изюминку к этому сочетанию. На здоровье.