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Салат с копчёной курицей и ананасами: вкусный и яркий вкус понравится многим

Салат с копченой курицей и ананасами – прост в приготовлении. А вкус всех поразит. Отличный вариант салата для праздничного стола.

Салат с копченой курицей и ананасами: ингредиенты

Салат с копчёной курицей и ананасами

  1. 150 (сто пятьдесят) гр – ананасов
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы
  3. 100 (сто) гр – пекинской капусты
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. 5 (пять) ст. ложек – майонеза
  6. Укроп по вкусу

Салат с копченой курицей и ананасами: рецепт

Салат с копчёной курицей и ананасами

  • Мясо курицы нарежьте мелкими кубиками
  • Капусту нашинкуйте и выложите к курице
  • Ананасы нарежьте средним кусочком и добавьте в салат
  • Яйца отварите и нарежьте мелок и тоже в салат
  • Укроп измельчите, заправьте салат майонезом и тщательно все перемешайте. Охладите перед подачей в холодильнике минут 15

Салат с копченой курицей и ананасами готов: Видео

Вот такой простой в приготовлении, но очень вкусный салат. Курица отлично сочетается с ананасами. Майонез именно добавляет изюминку к этому сочетанию. На здоровье.

Салат с копчёной курицей и ананасами

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САЛАТЫ
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