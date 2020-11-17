Салат с копчёной курицей и ананасами: вкусный и яркий вкус понравится многим

Салат с копченой курицей и ананасами – прост в приготовлении. А вкус всех поразит. Отличный вариант салата для праздничного стола.
Салат с копченой курицей и ананасами: ингредиенты
- 150 (сто пятьдесят) гр – ананасов
- 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы
- 100 (сто) гр – пекинской капусты
- 2 (две) шт – яиц
- 5 (пять) ст. ложек – майонеза
- Укроп по вкусу
Салат с копченой курицей и ананасами: рецепт
- Мясо курицы нарежьте мелкими кубиками
- Капусту нашинкуйте и выложите к курице
- Ананасы нарежьте средним кусочком и добавьте в салат
- Яйца отварите и нарежьте мелок и тоже в салат
- Укроп измельчите, заправьте салат майонезом и тщательно все перемешайте. Охладите перед подачей в холодильнике минут 15
Салат с копченой курицей и ананасами готов: Видео
Вот такой простой в приготовлении, но очень вкусный салат. Курица отлично сочетается с ананасами. Майонез именно добавляет изюминку к этому сочетанию. На здоровье.
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