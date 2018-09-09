Разнообразь свое летнее меню — Салат с ветчиной и редисом на тосте

Оригинально и красиво!
Ингредиенты:
ветчина — 100 гр
редис — 1 пучок
яйцо варёное — 2 шт
листья салата
зелень (укроп, петрушка)
майонез
соль по вкусу
белый хлеб (для подачи)
сливочное масло
Приготовление:
Нарезаем тонкой соломкой ветчину, редис — тонкими кружочками или соломкой, рубим мелко яйцо и зелень.
Соединяем ветчину, яйцо, редис и зелень, солим и заправляем майонезом.
Перемешиваем.
Намазываем маслом кусочки белого хлеба и выкладываем на листики салата, сверху выкладываем салатную смесь и подаем.
Приятного аппетита!!!
Автор идеи — Вероника Крамарь
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