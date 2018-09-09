Скатерть-Самобранка

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Разнообразь свое летнее меню — Салат с ветчиной и редисом на тосте

Оригинально и красиво!

Разнообразь свое летнее меню — Салат с ветчиной и редисом на тосте
 
Ингредиенты:

ветчина — 100 гр
редис — 1 пучок
яйцо варёное — 2 шт
листья салата
зелень (укроп, петрушка)
майонез
соль по вкусу
белый хлеб (для подачи)
сливочное масло

Приготовление:

Нарезаем тонкой соломкой ветчину, редис — тонкими кружочками или соломкой, рубим мелко яйцо и зелень.

Соединяем ветчину, яйцо, редис и зелень, солим и заправляем майонезом.

Перемешиваем.

Намазываем маслом кусочки белого хлеба и выкладываем на листики салата, сверху выкладываем салатную смесь и подаем.

Приятного аппетита!!!

Автор идеи — Вероника Крамарь

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