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Кофе Капучино в домашних условиях. Кофейный напиток за 5 минут

Кофе Капучино в домашних условиях имеет потрясающий вкус и понравится всем вашим знакомым.

Кофе Капучино в домашних условиях: ингредиенты

Кофе Капучино в домашних условиях

  1. Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
  2. Растворимый кофе — 0,5 ст. (половина стакана)
  3. Горячее молоко — 1 ст. (один стакан)
  4. Холодная вода — 0,5 ст. (половина стакана)

Способ приготовления:

  • Сухой кофе смешайте с сахаром о холодной водой.
  • Затем пару минут взбивайте миксером до густоты.
  • Такая пенка не опадает в течение суток и у вас весь день будет вкусный кофе.
  • Кофе лучше готовить маленькими порциями и использовать его в течение дня, так как при хранении пена становится рыхлой.

Кофе Капучино в домашних условиях. Кофейный напиток за 5 минут 6

Кофе Капучино в домашних условиях: видео

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