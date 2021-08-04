Кофе Капучино в домашних условиях. Кофейный напиток за 5 минут

Кофе Капучино в домашних условиях имеет потрясающий вкус и понравится всем вашим знакомым.
Кофе Капучино в домашних условиях: ингредиенты
- Сахар — 0,5 ст. (половина стакана)
- Растворимый кофе — 0,5 ст. (половина стакана)
- Горячее молоко — 1 ст. (один стакан)
- Холодная вода — 0,5 ст. (половина стакана)
Способ приготовления:
- Сухой кофе смешайте с сахаром о холодной водой.
- Затем пару минут взбивайте миксером до густоты.
- Такая пенка не опадает в течение суток и у вас весь день будет вкусный кофе.
- Кофе лучше готовить маленькими порциями и использовать его в течение дня, так как при хранении пена становится рыхлой.
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