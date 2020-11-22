Томатная подлива: придает блюду насыщенный вкус и аромат!

Томатная подлива! Когда зимой или ранней весной хотите приготовить борщ или же какой-нибудь другой суп, а свежих овощей нету, можете использовать томатную подливку. Она содержит много витаминов, а обед приобретает удивительный вкус и аромат. Приготовить такую подливку несложно. Мы предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления.

Томатная подлива: ингредиенты

три килограмма помидоров

головка лука

пять зубчиков чеснока

две морковки

два сладких болгарских перца

столовая ложка соли

три столовые ложки сахара

один грамм аскорбиновой кислоты

растительное масло для обжарки

Томатная подлива: рецепт

Очистить чеснок от шелухи и порезать на средние шайбочки.

Лук очистить от шелухи, помыть и нарезать на средние кубики.

В глубокую кастрюлю налить растительное масло, разогреть, всыпать туда чеснок и лук. Все потушить. Не забывать периодично перемешивать деревянной ложкой, чтобы прожарилось равномерно.

Помыть болгарский перец, снять плодоножку, очистить от семян, нарезать небольшими кусочками. Добавить к луку с чесноком. Тушить на мелком огне.

Помидоры помыть и порезать на крупные доли. Резанные помидоры добавить в кастрюлю, когда перец станет мягким. Через некоторое время все перемешать деревянной лопаточкой, закрыть крышкой и оставить тушиться. Помидоры сразу же дают сок и тушатся в собственном соку.

Морковку почистить, помыть и натереть на терке.

Когда помидоры закипят и распадутся, снять кастрюлю с огня. Помидоры перебить блендером. Полученную пюреобразную массу перетереть через сито.

Растительное масло налить в сковороду, разогреть и положить морковь. Тушить до того, пока она станет мягкой. Добавить мягкую морковку в перетертую томатную массу.

Полученную смесь снова вскипятить. Добавить столовую ложку соли, три столовых ложки сахара. Добавить аскорбиновой кислоты, чтобы закаты могли хранить долгое время. Снова закипятить.

Банки заранее простерилизовать. В простерилизованные банки половником аккуратно налить горячую томатно-морковную смесь. Закручивающимися крышками плотно закрыть банки, дать остыть и убрать.

Томатная подлива: готова!

Такую подливу можно использовать хоть круглый год!