Томатная подлива: придает блюду насыщенный вкус и аромат!

Томатная подлива! Когда зимой или ранней весной хотите приготовить борщ или же какой-нибудь другой суп, а свежих овощей нету, можете использовать томатную подливку. Она содержит много витаминов, а обед приобретает удивительный вкус и аромат. Приготовить такую подливку несложно. Мы предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления.
Томатная подлива: ингредиенты
- три килограмма помидоров
- головка лука
- пять зубчиков чеснока
- две морковки
- два сладких болгарских перца
- столовая ложка соли
- три столовые ложки сахара
- один грамм аскорбиновой кислоты
- растительное масло для обжарки
Томатная подлива: рецепт
- Очистить чеснок от шелухи и порезать на средние шайбочки.
- Лук очистить от шелухи, помыть и нарезать на средние кубики.
- В глубокую кастрюлю налить растительное масло, разогреть, всыпать туда чеснок и лук. Все потушить. Не забывать периодично перемешивать деревянной ложкой, чтобы прожарилось равномерно.
- Помыть болгарский перец, снять плодоножку, очистить от семян, нарезать небольшими кусочками. Добавить к луку с чесноком. Тушить на мелком огне.
- Помидоры помыть и порезать на крупные доли. Резанные помидоры добавить в кастрюлю, когда перец станет мягким. Через некоторое время все перемешать деревянной лопаточкой, закрыть крышкой и оставить тушиться. Помидоры сразу же дают сок и тушатся в собственном соку.
- Морковку почистить, помыть и натереть на терке.
- Когда помидоры закипят и распадутся, снять кастрюлю с огня. Помидоры перебить блендером. Полученную пюреобразную массу перетереть через сито.
- Растительное масло налить в сковороду, разогреть и положить морковь. Тушить до того, пока она станет мягкой. Добавить мягкую морковку в перетертую томатную массу.
- Полученную смесь снова вскипятить. Добавить столовую ложку соли, три столовых ложки сахара. Добавить аскорбиновой кислоты, чтобы закаты могли хранить долгое время. Снова закипятить.
- Банки заранее простерилизовать. В простерилизованные банки половником аккуратно налить горячую томатно-морковную смесь. Закручивающимися крышками плотно закрыть банки, дать остыть и убрать.
Томатная подлива: готова!
Такую подливу можно использовать хоть круглый год!
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