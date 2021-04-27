Котлеты — оладушки из печени. Готовьте такие котлетки и угощайте всех знакомых!

Котлеты — оладушки из печени получаются сытными и нежными, готовьте такие котлетки и угощайте всех знакомых.
Котлеты — оладушки из печени: ингредиенты
- Мука пшеничная — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Печень — 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Лук репчатый — 1 шт. (одна штука)
- Сметана — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сода — на кончике ножа
- Соль — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Очистите печень, вместе с одной небольшой луковицей пропустите через мясорубку.
- Натрите морковь на мелкой тёрке.
- Смешайте в миске яйцо со сметаной, добавьте соль, морковь, соду, фарш и муку и хорошо перемешайте.
- На заранее прогретую, смазанную растительным маслом сковороду ложкой выкладывайте фарш в форме оладушек. Огонь сделать средним. С одной стороны оладушки испечь без крышки до тех пор, пока по краям оладьей не появится золотистая корочка. Затем перевернуть и закрыть крышкой, печь до готовности.
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Готовьте на здоровье!
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