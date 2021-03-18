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Домашний шоколад за 15 минут

Домашний шоколад за 15 минут — невероятно лакомство. Приготовить его быстро и легко. Всего несколько минут — и можете лакомиться домашними сладостями. Просто чудо — находка, а не рецепт!

Домашний шоколад за 15 минут

Домашний шоколад за 15 минут: ингредиенты

  1. 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
  2. 270 (двести семьдесят) гр — сухого молока
  3. 120 (сто двадцать) гр — сливочного масла
  4. 100 (сто) мл — питьевой воды
  5. 50 (пятьдесят) гр — какао
  6. орехи (по желанию)

Рецепт приготовления:

  • Смешайте сухое молоко с какао до однородной консистенции
  • Вскипятите воду, добавьте сахар, чтобы образовался сироп. Полученный сироп подержите на огне пять минут с момента закипания. Вы увидите, как ваш сироп начнёт загустевать. Тогда, добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте, пока масло не растает
  • Смешайте масляный сироп со смесью молока и какао. Добавьте лесные орехи (грецкие орехи или изюм) по вкусу. Орехи должны быть достаточно измельченными. Перемешайте смесь до однородной консистенции
  • Вылейте нашу заготовку в приготовленную форму. Шоколадную смесь тщательно разровняйте. Поставьте домашний шоколад в холодное место на несколько часов
  • Домашний шоколад за 15 минут готов к употреблению. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Готовьте на здоровье.
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