Домашний шоколад за 15 минут — невероятно лакомство. Приготовить его быстро и легко. Всего несколько минут — и можете лакомиться домашними сладостями. Просто чудо — находка, а не рецепт!
Домашний шоколад за 15 минут: ингредиенты
- 180 (сто восемьдесят) гр — сахара
- 270 (двести семьдесят) гр — сухого молока
- 120 (сто двадцать) гр — сливочного масла
- 100 (сто) мл — питьевой воды
- 50 (пятьдесят) гр — какао
- орехи (по желанию)
Рецепт приготовления:
- Смешайте сухое молоко с какао до однородной консистенции
- Вскипятите воду, добавьте сахар, чтобы образовался сироп. Полученный сироп подержите на огне пять минут с момента закипания. Вы увидите, как ваш сироп начнёт загустевать. Тогда, добавьте сливочное масло. Тщательно перемешайте, пока масло не растает
- Смешайте масляный сироп со смесью молока и какао. Добавьте лесные орехи (грецкие орехи или изюм) по вкусу. Орехи должны быть достаточно измельченными. Перемешайте смесь до однородной консистенции
- Вылейте нашу заготовку в приготовленную форму. Шоколадную смесь тщательно разровняйте. Поставьте домашний шоколад в холодное место на несколько часов
- Домашний шоколад за 15 минут готов к употреблению. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! Готовьте на здоровье.
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