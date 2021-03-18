Домашний шоколад за 15 минут — невероятно лакомство. Приготовить его быстро и легко. Всего несколько минут — и можете лакомиться домашними сладостями. Просто чудо — находка, а не рецепт!

Домашний шоколад за 15 минут: ингредиенты

180 (сто восемьдесят) гр — сахара 270 (двести семьдесят) гр — сухого молока 120 (сто двадцать) гр — сливочного масла 100 (сто) мл — питьевой воды 50 (пятьдесят) гр — какао орехи (по желанию)

Рецепт приготовления: