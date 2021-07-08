Домашний хлеб без замеса. Порадуйте родных пышным и душистым домашним хлебом

Хлеб без замеса наполнит ваш дом приятным ароматом свежевыпеченного хлеба.
Хлеб без замеса: ингредиенты
- Мука – 530 гр. (пятьсот тридцать грамм)
- Вода – 420 гр. (четыреста двадцать грамм)
- Дрожжи – 10 гр. (десять грамм)
- Соль – 1 ч. л (одна чайная ложка)
Пошаговое приготовление:
- Растворите дрожжи в тёплой воде. Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, влейте растворенные дрожжи. Замесите тесто средней консистенции, накройте плёнкой с небольшим отверстием и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
- Тесто должно увеличиться в два раза и на его поверхности должно быть много пузырьков. Тесто не обминая, накройте миску плёнкой или крышкой с отверстием и на ночь оставьте в холодильнике.
- Утром достаньте нужное количество теста, обваляйте в муке, формируя шар. Выложите на лист пекарской бумаги и оставьте подходить 40-60 минут. Разогрейте духовку до 235 градусов.
- На тесте сделайте 3 надреза и вместе с бумагой перенесите на средний ярус духовки. На нижнем ярусе расположите другой противень с 1,5 стаканами горячей воды. Выпекайте 45 минут.
- Оставшееся тесто можете спокойно хранить в холодильнике две недели.
Хлеб без замеса – вкусный и душистый.
Приятного аппетита!
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