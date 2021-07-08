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Домашний хлеб без замеса. Порадуйте родных пышным и душистым домашним хлебом

Хлеб без замеса наполнит ваш дом приятным ароматом свежевыпеченного хлеба.

Хлеб без замеса: ингредиенты

Домашний хлеб без замеса. Порадуйте родных пышным и душистым домашним хлебом 2

  1. Мука – 530 гр. (пятьсот тридцать грамм)
  2. Вода – 420 гр. (четыреста двадцать грамм)
  3. Дрожжи – 10 гр. (десять грамм)
  4. Соль – 1 ч. л (одна чайная ложка)

Пошаговое приготовление:

  • Растворите дрожжи в тёплой воде. Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль, влейте растворенные дрожжи. Замесите тесто средней консистенции, накройте плёнкой с небольшим отверстием и оставьте на 2 часа при комнатной температуре.
  • Тесто должно увеличиться в два раза и на его поверхности должно быть много пузырьков. Тесто не обминая, накройте миску плёнкой  или крышкой с отверстием и на ночь оставьте в холодильнике.
  • Утром достаньте нужное количество теста, обваляйте в муке, формируя шар. Выложите на лист пекарской бумаги и оставьте подходить 40-60 минут. Разогрейте духовку до 235 градусов.
  • На тесте сделайте 3 надреза и вместе с бумагой перенесите на средний ярус духовки. На нижнем ярусе расположите другой противень с 1,5 стаканами горячей воды. Выпекайте 45 минут.
  • Оставшееся тесто можете спокойно хранить в холодильнике две недели.

Хлеб без замеса – вкусный и душистый.

Домашний хлеб без замеса

Приятного аппетита!

 

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