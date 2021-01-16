Гора котлет за копейки, хватит на неделю, только гарниры меняй. Сочные и пышные котлеты

Куриные котлеты всегда получаются нежными, мягкими и сочными. Чтобы они вышли еще и боле ароматными, добавляем зелень, особенно укроп. А сливочное масло делает их очень сочными.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное мясо, 1 кг;

батон или белый хлеб, 6 шт;

лук, 300 г;

чеснок, 1 зубчик;

молоко, 150 мл;

масло сливочное, 30 г;

майонез, 2 ст.л;

соль и паприка по 1 ст.л;

перец, зелень.

Процесс приготовления

Лук мелко режем и обжариваем на сливочном масле, добавляем измельченный чеснок и жарим около 1 минуты. Остужаем.

Белый хлеб обрезаем и заливаем молоком.

Мясо промываем и убираем шкурки, превращаем в фарш.

Смешиваем фарш с отжатым хлебом, измельченным блендером луком.

Заправляем фарш всеми специями и солью, зеленью.

Совет: чтобы котлеты были нежными, хорошо вымешивайте фарш и отбивайте его.

Формируем котлеты и обжариваем до румяности с двух сторон.

Выкладываем в форму и запекаем 15 минут при 170 градусах.

Я еще поливаю котлеты сливочным маслом, чтобы они запекались и оставались сочными.