Гора котлет за копейки, хватит на неделю, только гарниры меняй. Сочные и пышные котлеты

Куриные котлеты всегда получаются нежными, мягкими и сочными. Чтобы они вышли еще и боле ароматными, добавляем зелень, особенно укроп. А сливочное масло делает их очень сочными.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное мясо, 1 кг;
- батон или белый хлеб, 6 шт;
- лук, 300 г;
- чеснок, 1 зубчик;
- молоко, 150 мл;
- масло сливочное, 30 г;
- майонез, 2 ст.л;
- соль и паприка по 1 ст.л;
- перец, зелень.
Процесс приготовления
Лук мелко режем и обжариваем на сливочном масле, добавляем измельченный чеснок и жарим около 1 минуты. Остужаем.
Белый хлеб обрезаем и заливаем молоком.
Мясо промываем и убираем шкурки, превращаем в фарш.
Смешиваем фарш с отжатым хлебом, измельченным блендером луком.
Заправляем фарш всеми специями и солью, зеленью.
Совет: чтобы котлеты были нежными, хорошо вымешивайте фарш и отбивайте его.
Формируем котлеты и обжариваем до румяности с двух сторон.
Выкладываем в форму и запекаем 15 минут при 170 градусах.
Я еще поливаю котлеты сливочным маслом, чтобы они запекались и оставались сочными.
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