Необычная запеканка из кабачков с грибами: все ахнут!

Предлагаю вам замечательный рецепт вкусного и легкого блюда из сезонных овощей: его можно приготовить на ужин и не испытывать после приема пищи тяжести в желудке.

Необычная запеканка из кабачков с грибами получается настолько аппетитной и ароматной, что придется по вкусу всем: и взрослым, и детям. К тому же, она еще сытная: благодаря тому, что в составе есть грибы. Запеченные в духовке (предварительно) кабачки, обжаренные с луком грибы, спелые томаты и много сыра сверху: пальчики оближешь. Сочное, ароматное и невероятно вкусное блюдо, сделанное на скорую руку, обязательно вам понравится: рекомендую приготовить и попробовать.

Состав продуктов

1 кг 200 грамм кабачков (лучше молодых, среднего размера);

четыре спелых томата;

150 грамм твердого сыра;

300 грамм шампиньонов;

растительное масло;

специи – по вкусу.

Необычная запеканка из кабачков с грибами: пошаговый процесс приготовления

Два кабачка среднего размера (общим весом примерно 1200 грамм) нарезаем тонкими кружочками (толщиной примерно 0,5 сантиметра). Перекладываем их в миску, добавляем соль (одна столовая ложка соли без горки), перемешиваем. Оставляем их на 20 минут, чтобы пустили сок. Большой противень смазываем растительным маслом С кабачков сливаем выделившуюся жидкость, выкладываем их на противень (можно в несколько слоев), отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Промытые и обсушенные шампиньоны (среднего размера) нарезаем тонкими слайсами (3-4 миллиметра толщиной), выкладываем их на раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваем грибы на сильном огне, периодически помешивая, до полного испарения жидкости. Две небольшие головки репчатого лука нарезаем тонкими полукольцами. В сковороду с грибами вливаем еще немного растительного масла, выкладываем лук и продолжаем жарить. Как только лук станет золотистым, солим и перчим по вкусу, выключаем огонь. После того, как кабачки будут готовы, достаем их из духовки. Берем форму для запекания, выкладываем в нее половину кабачков. Сверху кладем жареные с луком грибы, равномерно распределяем их. Сверху раскладываем оставшиеся кружочки кабачков. Три небольших помидора нарезаем кружочками, толщиной примерно 5 миллиметров, выкладываем их на слой из кабачков. Твердый сыр натираем на крупной терке, посыпаем им помидоры. Отправляем форму с запеканкой в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут. Перед подачей на стол украшаем блюдо листиками петрушки.

Необычная запеканка из кабачков с грибами получается вкусной, сочной и ароматной. Благодаря тому, что кабачки предварительно запекаются, в готовом блюде нет лишней жидкости. Другие рецепты блюд, которые можно сделать из сезонных овощей, вы найдете на нашем сайте.

Приятного всем аппетита.

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