Перестала варить макароны на гарнир. Готовлю их значительно вкуснее: ничего не слипается, не разваривается

Макароны, даже самого хорошего качества, могут иногда слипаться после варки и становятся не вкусными. Воспользуйтесь моим рецептом и у вас получится очень вкусное блюдо, которое подходят к любым закускам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- макароны, 200 г;
- масло сливочное, 20 г;
- вода, 700 мл;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Ставим сковороду на сильный огонь и растапливаем сливочное масло.
Высыпаем сухие макароны и перемешивая, обжариваем до румяности со всех сторон.
Заливаем кипятком так, чтобы вода накрывала макароны полностью, солим и всыпаем разные специи и ароматные травы по своему вкусу.
Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим до 10 минут.
Макароны получаются просто роскошными, не разваренными, не слипшимися.
Если есть сыр, за пару минут до окончания готовки и когда вся жидкость испарится, можно посыпать тертым сыром, добавить грибной приправы и будет новый гарнир для разных закусок.
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