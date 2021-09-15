Скатерть-Самобранка

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Перестала варить макароны на гарнир. Готовлю их значительно вкуснее: ничего не слипается, не разваривается

Макароны, даже самого хорошего качества, могут иногда слипаться после варки и становятся не вкусными. Воспользуйтесь моим рецептом и у вас получится очень вкусное блюдо, которое подходят к любым закускам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • макароны, 200 г;
  • масло сливочное, 20 г;
  • вода, 700 мл;
  • соль, специи.

Процесс приготовления

Ставим сковороду на сильный огонь и растапливаем сливочное масло.

Высыпаем сухие макароны и перемешивая, обжариваем до румяности со всех сторон.

Заливаем кипятком так, чтобы вода накрывала макароны полностью, солим и всыпаем разные специи и ароматные травы по своему вкусу.

Уменьшаем огонь, накрываем сковороду крышкой и тушим до 10 минут.

Перестала варить макароны на гарнир. Готовлю их значительно вкуснее: ничего не слипается, не разваривается

Макароны получаются просто роскошными, не разваренными, не слипшимися.

Перестала варить макароны на гарнир. Готовлю их значительно вкуснее: ничего не слипается, не разваривается

Если есть сыр, за пару минут до окончания готовки и когда вся жидкость испарится, можно посыпать тертым сыром, добавить грибной приправы и будет новый гарнир для разных закусок.

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