Сало в луке, вкуснее чем мясо. По старинному рецепту

Чтобы для цвета не использовать разные пищевые красители, я всегда использую для сала луковую шелуху. Так и вкус получается оригинальным, и цвет закуски выглядит натурально и естественно. Этим рецептом пользовались еще в старину, а сегодня, его просто немного «модифицировали», но основа все равно – луковая шелуха. Так готовится сало, щековина, подчеревок, буженина, свиная шея и т.д.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало с мясом, 1 кг;
- соль, 100 г;
- лавровый лист, 4 шт;
- перец горшком, 8 шт;
- луковая шелуха, около 150 г;
- чеснок, головка;
- черный и красный перец;
- соль, 1 ст.л;
- лавровый лист, 5 шт.
Процесс приготовления
Сало с мясной прослойкой промываем и просушиваем.
Луковую шелуху сначала промываем и заливаем водой, доводим до кипения.
Укладываем в шелуху сало, порезанное на куски, добавляем соль, лавровый лист, перец.
Варим 30 минут после закипания.
Лавровый лист (5шт) измельчаем и смешиваем с чесноком, пропущенным через пресс.
Сюда же добавляем соль, смесь перцев и специи по вашему вкусу.
Оставляем сало остывать в бульоне.
Вынимаем кусочки и даем стечь бульону.
Натираем сало соусом из чеснока и соли, специй.
Оборачиваем все куски сала пергаментом и отправляем на ночь в холодильник.
Храню такое сало в пергаменте в морозильной камере и по мере надобности, просто достаю кусочек, режу его тонкими ломтиками и подаю к столу.
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