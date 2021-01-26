Сало в луке, вкуснее чем мясо. По старинному рецепту

Чтобы для цвета не использовать разные пищевые красители, я всегда использую для сала луковую шелуху. Так и вкус получается оригинальным, и цвет закуски выглядит натурально и естественно. Этим рецептом пользовались еще в старину, а сегодня, его просто немного «модифицировали», но основа все равно – луковая шелуха. Так готовится сало, щековина, подчеревок, буженина, свиная шея и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало с мясом, 1 кг;

соль, 100 г;

лавровый лист, 4 шт;

перец горшком, 8 шт;

луковая шелуха, около 150 г;

чеснок, головка;

черный и красный перец;

соль, 1 ст.л;

лавровый лист, 5 шт.

Процесс приготовления

Сало с мясной прослойкой промываем и просушиваем.

Луковую шелуху сначала промываем и заливаем водой, доводим до кипения.

Укладываем в шелуху сало, порезанное на куски, добавляем соль, лавровый лист, перец.

Варим 30 минут после закипания.

Лавровый лист (5шт) измельчаем и смешиваем с чесноком, пропущенным через пресс.

Сюда же добавляем соль, смесь перцев и специи по вашему вкусу.

Оставляем сало остывать в бульоне.

Вынимаем кусочки и даем стечь бульону.

Натираем сало соусом из чеснока и соли, специй.

Оборачиваем все куски сала пергаментом и отправляем на ночь в холодильник.

Храню такое сало в пергаменте в морозильной камере и по мере надобности, просто достаю кусочек, режу его тонкими ломтиками и подаю к столу.