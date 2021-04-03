Китаянка рассказала, как из серой тряпки сделать тюль цвета белых лилий

Тюль постоянно подвергается загрязнениям, т.к. пыль налетает с улицы и в помещении, при закрытом окне грязи тоже немало.

Чтобы вернуть занавеске былую чистоту, приходится использовать самые разные агрессивные стирающие средства, которые хоть и выстирывают материал, но со временем, приводят его в негодность.

Как отбелить тюль в домашних условиях

Для стирки таких изделий, белизна вообще не используется: такое агрессивное вещество сразу или через пару стирок, просто разъедает ткань. Остальные современные средства для отбеливания, также вредят материалам. Нужно пользоваться старыми, более щадящими средствами.

Нашатырь

Это средство эффективно выводит загрязнения любой природы, вплоть до жира, дыма от сигарет.

В 10 л воды разводим 1 ст.л спирта.

Предварительно тюль простирываем в теплой воде со стиральным порошком, споласкиваем чистой водой и замачиваем на несколько часов в этом растворе.

После замачивания снова простирываем в мыльной воде, прополаскиваем и вешаем сушиться. Ткань должна быть белой.

Тонируем тюль

Сегодня модно декорировать окна занавесками из разноцветной органзы и ее отбеливать нельзя. После стирки, чтобы вернуть тонирование, ткань можно прополоскать в растворе зеленки – 5 капель на 6 л воды.

Соль

Это средство отбеливает и удаляет пятна жира и загрязнения от сигаретного дыма.

Сначала простирываем в растворе стирального порошка, прополаскиваем в чистой воде.

В горячей воде растворяем несколько горстей обычной соли и замачиваем тюль на 3 – 4 часа.

Прополаскиваем в теплой воде, потом в холодной и просушиваем.