Салат за 5 минут на любой праздник! Быстрый и вкусный салат: находка для любой хозяюшки

Салат получается не только вкусным, но и красивым, поэтому он может быть украшением любого праздничного стола. Потребуется небольшой набор продуктов и немного времени.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сладкий перец разного цвета, 2 шт;

картофель отварной, 3 шт;

грибы маринованные, 300 г;

ветчина, 250 г;

маслины без косточек, 1 баночка;

майонез, около 150 г;

соль, перец.

Процесс приготовления

Все продукты режем кусочками по своему вкусу, смешиваем и заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.

В блюдо можно добавить зелень.

Ветчина заменяется любым отварным мясом. Чтобы вкуснее получилось, нужно отваривать со специями, так получается более яркий вкус у салата.

Если нет готовых маринованных грибов, подойдут шампиньоны, которые маринуются около 5 минут, потом быстро остужаются.

По вкусу в салат добавляется обычный лук или зеленый, но и без него получается блюдо с оригинальным вкусом.