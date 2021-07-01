Салат за 5 минут на любой праздник! Быстрый и вкусный салат: находка для любой хозяюшки

Салат получается не только вкусным, но и красивым, поэтому он может быть украшением любого праздничного стола. Потребуется небольшой набор продуктов и немного времени.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сладкий перец разного цвета, 2 шт;
- картофель отварной, 3 шт;
- грибы маринованные, 300 г;
- ветчина, 250 г;
- маслины без косточек, 1 баночка;
- майонез, около 150 г;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Все продукты режем кусочками по своему вкусу, смешиваем и заправляем майонезом, солим и перчим по вкусу.
В блюдо можно добавить зелень.
Ветчина заменяется любым отварным мясом. Чтобы вкуснее получилось, нужно отваривать со специями, так получается более яркий вкус у салата.
Если нет готовых маринованных грибов, подойдут шампиньоны, которые маринуются около 5 минут, потом быстро остужаются.
По вкусу в салат добавляется обычный лук или зеленый, но и без него получается блюдо с оригинальным вкусом.
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