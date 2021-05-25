Суп-пюре из кабачков. Незаменимое блюдо для лета, когда наступает сезон овощей

Суп-пюре из кабачков — прекрасное полезное блюдо из овощей, которое очень понравитcя любителям таких супов.
Суп-пюре из кабачков: ингредиенты
- Творог — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Кабачки (небольшие, зелёные) — 1 кг. (один килограмм)
- Чеснок — два зубчика
- Масло растительное либо оливковое
- Молоко горячее — 750 мл. (семьсот пятьдесят грамм)
- Перец
- Соль
- Базилик
Способ приготовления:
- Кабачки нарежьте и обжарьте на растительном масле.
- Чеснок мелко нарежьте, добавьте к кабачкам и вместе обжарьте 20 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
- Кабачки, творог, молоко, выложите в блендер. Поперчите, посолите и измельчите. Вкусный суп-пюре из кабачков готов!
- Суп-пюре можете подавать с поджаренными сухариками и измельченным базиликом.
Суп-пюре из кабачков порадует Вас своим вкусом.
Приятного аппетита!
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