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Суп-пюре из кабачков. Незаменимое блюдо для лета, когда наступает сезон овощей

Суп-пюре из кабачков — прекрасное полезное блюдо из овощей, которое очень понравитcя любителям таких супов.

Суп-пюре из кабачков: ингредиенты

Суп-пюре из кабачков

  1. Творог — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  2. Кабачки (небольшие, зелёные) — 1 кг. (один килограмм)
  3. Чеснок — два зубчика
  4. Масло растительное либо оливковое
  5. Молоко горячее — 750 мл. (семьсот пятьдесят грамм)
  6. Перец
  7. Соль
  8. Базилик

Способ приготовления:

  • Кабачки нарежьте и обжарьте на растительном масле.
  • Чеснок мелко нарежьте, добавьте к кабачкам и вместе обжарьте 20 минут на среднем огне, постоянно помешивая.
  • Кабачки, творог, молоко, выложите в блендер. Поперчите, посолите и измельчите. Вкусный суп-пюре из кабачков готов!
  • Суп-пюре можете подавать с поджаренными сухариками и измельченным базиликом.

Суп-пюре из кабачков порадует Вас своим вкусом.

Суп-пюре из кабачков. Незаменимое блюдо для лета, когда наступает сезон овощей 4

Приятного аппетита!

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