Торт Чародейка. Знакомый и любимый с детства десерт

Торт Чародейка — один из самых вкусных и нежных тортов, которые Вы когда-либо пробовали.
Торт Чародейка: ингредиенты
Для теста:
- Мука – 1 ст. (один стакан)
- Яйца – 5 шт. (пять штук)
- Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Сахар – 1 ст. (один стакан)
- Ванилин по вкусу
Для крема:
- Пшеничная мука – 2.5 ст л. (две с половиной столовых ложки)
- Яйцо – 1 шт. (одна штука)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Молоко – 1 ст. (один стакан)
- Сахарный песок – ½ ст. (пол стакана)
Для глазури:
- Сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сахарный песок – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
- Какао – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Ванилин – по вкусу
Способ приготовления:
- Для теста взбейте яйца с сахаром и ванилином, всыпьте муку, разрыхлитель и вновь взбейте все ингредиенты.
- Форму для выпечки смажьте маргарином или сливочным маслом.
- Вылейте в форму тесто и поставьте в горячую духовку с температурой примерно 180 градусов. Выпекайте около часа на умеренном огне.
- Для крема взбейте сахар с яйцом, добавьте муку, ванилин и молоко.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты и поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения.
- После снимите с огня, добавьте сливочное масло и всё взбейте, охладите готовый крем.
- Для глазури возьмите кастрюльку и в неё положите нарезанное кусочками масло.
- Кастрюлю поставьте на слабый огонь и растопите масло. Добавьте сметану, сахар, ванилин и какао.
- Перемешайте всё и варите до полного растворения сахара.
- Постоянно мешайте глазурь, чтобы она не пригорела, но не доводите до кипения.
- Разрежьте вдоль на две половинки готовый корж. Весь крем выложите на одну половинку коржа и выровняйте его ножом.
- Положите наверх вторую часть коржа и щедро полейте всё шоколадной глазурью.
- Приготовленный торт положите в холод на 3-4 часа для пропитки.
Торт Чародейка очарует Вас своим вкусом.
Пеките на здоровье!
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