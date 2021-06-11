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Торт Чародейка. Знакомый и любимый с детства десерт

Торт Чародейка — один из самых вкусных и нежных тортов, которые Вы когда-либо пробовали.

Торт Чародейка: ингредиенты

Торт Чародейка

Для теста:

  1. Мука – 1 ст. (один стакан)
  2. Яйца – 5 шт. (пять штук)
  3. Разрыхлитель – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  4. Сахар – 1 ст. (один стакан)
  5. Ванилин по вкусу

Для крема:

  1. Пшеничная мука – 2.5 ст л. (две с половиной столовых ложки)
  2. Яйцо – 1 шт. (одна штука)
  3. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  4. Молоко – 1 ст. (один стакан)
  5. Сахарный песок – ½ ст. (пол стакана)

Для глазури:

  1. Сметана – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  2. Сливочное масло – 50 г. (пятьдесят грамм)
  3. Сахарный песок – 4 ст. л. (четыре столовых ложки)
  4. Какао – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Ванилин – по вкусу

Способ приготовления:

Торт Чародейка. Знакомый и любимый с детства десерт 5

  • Для теста взбейте яйца с сахаром и ванилином, всыпьте муку, разрыхлитель и вновь взбейте все ингредиенты.
  • Форму для выпечки смажьте маргарином или сливочным маслом.
  • Вылейте в форму тесто и поставьте в горячую духовку с температурой примерно 180 градусов. Выпекайте около часа на умеренном огне.
  • Для крема взбейте сахар с яйцом, добавьте муку, ванилин и молоко.
  • Тщательно перемешайте все ингредиенты и поставьте на медленный огонь. Постоянно помешивая, варите крем до загустения.
  • После снимите с огня, добавьте сливочное масло и всё взбейте, охладите готовый крем.
  • Для глазури возьмите кастрюльку и в неё положите нарезанное кусочками масло.
  • Кастрюлю поставьте на слабый огонь и растопите масло. Добавьте сметану, сахар, ванилин и какао.
  • Перемешайте всё и варите до полного растворения сахара.
  • Постоянно мешайте глазурь, чтобы она не пригорела, но не доводите до кипения.
  • Разрежьте вдоль на две половинки готовый корж. Весь крем выложите на одну половинку коржа и выровняйте его ножом.
  • Положите наверх вторую часть коржа и щедро полейте всё шоколадной глазурью.
  • Приготовленный торт положите в холод на 3-4 часа для пропитки.

Торт Чародейка очарует Вас своим вкусом.

Торт Чародейка. Знакомый и любимый с детства десерт 6

Пеките на здоровье!

 

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