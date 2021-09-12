Зеленые помидор вкуснее спелых. Заготовка зелёных помидор на зиму: быстро и вкусно

Помидор обладают одной интересной особенностью: даже неспелые, зеленые, они отлично подходят для консервации и салатов, их можно мариновать и делать из них роскошную закуску.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры зеленые или бурые, 2 кг;
- лук, 4 шт;
- острый перец, 2 шт;
- соль, 1 ст.л;
- горчица семенами, 2 ст.л;
- кориандр семена, 1 ч.л;
- вода, 1 л;
- уксус 9 %, 70 мл;
- сахар, 4 – 6 ст.л;
- соль, 1 ст.л;
- перец горошком, 10 шт.
Процесс приготовления
Томаты промываем и режем толстыми кружочками или дольками.
Лук режем тонкими полукольцами, острый перец – кусочками.
Смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, горчицу, кориандр. Хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут.
В воде растворяем соль и сахар, перец, ставим на плиту и доводим до кипения, варим до растворения.
Вливаем уксус, доводим до кипения и снимаем с огня.
Салат раскладываем в стерилизованные банки, уплотняем.
Заливаем маринадом банки и накрываем крышками.
Банки ставим в кастрюлю на полотенце и заливаем горячей водой по плечики.
Стерилизуем с момента закипания 15 минут.
Закручиваем крышками, переворачиваем банки и оставляем остывать.
Салатик храним в подвале или в кладовке. При подаче можно поливать нерафинированным растительным маслом.