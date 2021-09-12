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Зеленые помидор вкуснее спелых. Заготовка зелёных помидор на зиму: быстро и вкусно

Помидор обладают одной интересной особенностью: даже неспелые, зеленые, они отлично подходят для консервации и салатов, их можно мариновать и делать из них роскошную закуску.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • помидоры зеленые или бурые, 2 кг;
  • лук, 4 шт;
  • острый перец, 2 шт;
  • соль, 1 ст.л;
  • горчица семенами, 2 ст.л;
  • кориандр семена, 1 ч.л;
  • вода, 1 л;
  • уксус 9 %, 70 мл;
  • сахар, 4 – 6 ст.л;
  • соль, 1 ст.л;
  • перец горошком, 10 шт.

Процесс приготовления

Томаты промываем и режем толстыми кружочками или дольками.

Лук режем тонкими полукольцами, острый перец – кусочками.

Смешиваем овощи, добавляем соль и сахар, горчицу, кориандр. Хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут.

В воде растворяем соль и сахар, перец, ставим на плиту и доводим до кипения, варим до растворения.

Вливаем уксус, доводим до кипения и снимаем с огня.

Салат раскладываем в стерилизованные банки, уплотняем.

Зеленые помидор вкуснее спелых. Заготовка зелёных помидор на зиму: быстро и вкусно

Заливаем маринадом банки и накрываем крышками.

Банки ставим в кастрюлю на полотенце и заливаем горячей водой по плечики.

Стерилизуем с момента закипания 15 минут.

Закручиваем крышками, переворачиваем банки и оставляем остывать.

Салатик храним в подвале или в кладовке. При подаче можно поливать нерафинированным растительным маслом.

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