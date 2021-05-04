Сельдь в пикантном маринаде. Рыбу готовлю только так и не покупаю готовую

Сельдь в пикантном маринаде подойдёт с любым гарниром и станет одним из Ваших любимых блюд на обед или ужин.

Сельдь в пикантном маринаде: ингредиенты

Лук — 2 шт. (две штуки) Свежемороженая сельдь — 2 шт. (две штуки) Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров) Паста томатная — 80 гр. (восемьдесят грамм) Горчица в зёрнах — 2 ст. л (две столовые ложки) Обычный уксус — 70 мл. (семьдесят миллилитров) Соль- 25 г. (двадцать пять грамм) Перец душистый — 8 шт. (восемь штук) Перец горошком — 10 шт. (десять штук) Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка) Острый перец — по вкусу

Рецепт приготовления:

Подготовьте рыбу и разрежьте на порционные куски.

Смешайте растительное масло с томатной пастой, солью, уксусом, кориандром и перцами. Смесь доведите до кипения, проварите 1 минуту и остудите.

Нарежьте лук тонкими полукольцами.

Лук смешайте с маринадом и горчицей в зёрнах, оставьте настаиваться.

Выложите в ёмкость лук в соусе, затем слой рыбы, опять слой лука в соусе и сельдь. Таким образом чередуйте, чтобы последний слой был луковым. Массу придавите, накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.

Рыбу подавайте с любым гарниром, но не забывайте предварительно её перемешать, чтобы он полностью покрылась маринадом с луком.

Сельдь в пикантном маринаде получается очень ароматной и нежной.

Приятного Вам аппетита!