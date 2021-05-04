Сельдь в пикантном маринаде. Рыбу готовлю только так и не покупаю готовую

Сельдь в пикантном маринаде подойдёт с любым гарниром и станет одним из Ваших любимых блюд на обед или ужин.
Сельдь в пикантном маринаде: ингредиенты
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Свежемороженая сельдь — 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
- Паста томатная — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Горчица в зёрнах — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Обычный уксус — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Соль- 25 г. (двадцать пять грамм)
- Перец душистый — 8 шт. (восемь штук)
- Перец горошком — 10 шт. (десять штук)
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Острый перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Подготовьте рыбу и разрежьте на порционные куски.
- Смешайте растительное масло с томатной пастой, солью, уксусом, кориандром и перцами. Смесь доведите до кипения, проварите 1 минуту и остудите.
- Нарежьте лук тонкими полукольцами.
- Лук смешайте с маринадом и горчицей в зёрнах, оставьте настаиваться.
- Выложите в ёмкость лук в соусе, затем слой рыбы, опять слой лука в соусе и сельдь. Таким образом чередуйте, чтобы последний слой был луковым. Массу придавите, накройте крышкой и поставьте на ночь в холодильник.
- Рыбу подавайте с любым гарниром, но не забывайте предварительно её перемешать, чтобы он полностью покрылась маринадом с луком.
Сельдь в пикантном маринаде получается очень ароматной и нежной.
Приятного Вам аппетита!
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