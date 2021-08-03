Скатерть-Самобранка

5 413 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • света снегирева Снегирева
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Отец научил солит...
  • михаил курзенков
    В рецепте дважды указан ванилин,а про лим.кислоту ни слова.Поясните подробнее рецепт.Крем Мокрое безе....
  • Ингерман Ланская
    савецкий торт: какие там 4 яйца? в лучшем случае -2( кондитер же должен после работы принести домой десяток-другой). ...Советский торт По...

Муалё. Ореховый французский бисквит, который тает во рту

Муалё невероятно вкусный и нежный бисквит, во вкус которого невозможно не влюбиться.

Муалё: ингредиенты

Муалё

  1. Мелкий сахар — 110 гр. (сто десять грамм) — 2 порции — 50гр. и 60 гр.
  2. Яйца — 5 шт. (пять штук) — 2 желтка, 2 белка и 3 яйца
  3. Орехи — 130 гр. (сто тридцать грамм)
  4. Мука  — 35 гр. (тридцать пять грамм)
  5. Сливочное масло — 65 гр. (шестьдесят пять грамм)

Способ приготовления:

  • Разъёмную форму диаметром 18-20 см. застелите пергаментом и поставьте в духовку на режим 175 гр. если есть программа «вверх — вниз».
  • На сухой сковороде поджарьте орехи и очистите от шелухи. Измельчите до муки среднего помола.
  • Сливочное масло растопите и остудите до 40 гр.
  • Возьмите большую миску и смешайте ореховую и пшеничную муку, добавьте 60 гр сахара, 2 желтка, 1 яйцо и топлёное масло, сделайте однородное тесто.
  • Отдельно взбейте два белка и 50 р сахара до белой массы с мягкими пиками
  • Белки аккуратно введите в тесто и перемешайте.
  • Тесто отсадите в горячую форму или в кольцо, разровняйте силиконовой лопаткой. Поставьте в духовку, температуру снизьте до 160 гр. и выпекайте 20-25 минут. После истечения времени форму достаньте из духовки и оставьте на 5-7 минут, верхнюю часть бисквита слегка примните пальцами и достаньте из формы.
  • Тёплый бисквит можете заложить клеточками шоколада 3 сортов, а можно подавать без него.

Муалё —  французский бисквит, нежный, сочный и воздушный.

Муалё. Ореховый французский бисквит, который тает во рту 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх
,,