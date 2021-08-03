Муалё. Ореховый французский бисквит, который тает во рту

Муалё невероятно вкусный и нежный бисквит, во вкус которого невозможно не влюбиться.
Муалё: ингредиенты
- Мелкий сахар — 110 гр. (сто десять грамм) — 2 порции — 50гр. и 60 гр.
- Яйца — 5 шт. (пять штук) — 2 желтка, 2 белка и 3 яйца
- Орехи — 130 гр. (сто тридцать грамм)
- Мука — 35 гр. (тридцать пять грамм)
- Сливочное масло — 65 гр. (шестьдесят пять грамм)
Способ приготовления:
- Разъёмную форму диаметром 18-20 см. застелите пергаментом и поставьте в духовку на режим 175 гр. если есть программа «вверх — вниз».
- На сухой сковороде поджарьте орехи и очистите от шелухи. Измельчите до муки среднего помола.
- Сливочное масло растопите и остудите до 40 гр.
- Возьмите большую миску и смешайте ореховую и пшеничную муку, добавьте 60 гр сахара, 2 желтка, 1 яйцо и топлёное масло, сделайте однородное тесто.
- Отдельно взбейте два белка и 50 р сахара до белой массы с мягкими пиками
- Белки аккуратно введите в тесто и перемешайте.
- Тесто отсадите в горячую форму или в кольцо, разровняйте силиконовой лопаткой. Поставьте в духовку, температуру снизьте до 160 гр. и выпекайте 20-25 минут. После истечения времени форму достаньте из духовки и оставьте на 5-7 минут, верхнюю часть бисквита слегка примните пальцами и достаньте из формы.
- Тёплый бисквит можете заложить клеточками шоколада 3 сортов, а можно подавать без него.
Муалё — французский бисквит, нежный, сочный и воздушный.
Пеките на здоровье!
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