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Салат «Бусы на снегу». Ну очень вкусно, устоять невозможно

Красивый и вкусный салат с куриным мясом, сыром, яйцами и маринованным луком. Украшать салат будем зернами граната.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе отварное, 300 г;
  • морковь отварная, 200 г;
  • огурец соленый, 150 г;
  • сыр, 150 г;
  • яйца вареные, 5 – 6 шт;
  • лук, 100 г;
  • гранат, 1 шт;
  • майонез, 150 г.

Для маринада лука необходимо:

  • соль, 0.5 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • кипяток, 100 мл;
  • уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Формируем салат слоями и делаем над каждым сеточку из майонеза.

Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, соли и сахаре, кипятке.  Маринуем до тех пор, пока маринад не остынет. Перед тем, как добавить в салат, сливаем маринад и немного отжимаем.

Первый слой –  мясо кусочками.

Второй слой – лук.

Третий слой –  кубики огурца.

Четвертый слой —  кубики моркови.

Пятый слой – тертый на мелкой терке сыр, смешанный с желтком и майонезом.

Шестой слой – белок, тертый на мелкой терке.

Делаем сеточку майонеза и выкладываем зерна граната.

Настаиваем салат пару часов и подаем к столу.

Салат получается легким, но очень сытным и красивым.

Салат «Бусы на снегу». Ну очень вкусно, устоять невозможно

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