Салат «Бусы на снегу». Ну очень вкусно, устоять невозможно

Красивый и вкусный салат с куриным мясом, сыром, яйцами и маринованным луком. Украшать салат будем зернами граната.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе отварное, 300 г;
- морковь отварная, 200 г;
- огурец соленый, 150 г;
- сыр, 150 г;
- яйца вареные, 5 – 6 шт;
- лук, 100 г;
- гранат, 1 шт;
- майонез, 150 г.
Для маринада лука необходимо:
- соль, 0.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- кипяток, 100 мл;
- уксус 9 %, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Формируем салат слоями и делаем над каждым сеточку из майонеза.
Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, соли и сахаре, кипятке. Маринуем до тех пор, пока маринад не остынет. Перед тем, как добавить в салат, сливаем маринад и немного отжимаем.
Первый слой – мясо кусочками.
Второй слой – лук.
Третий слой – кубики огурца.
Четвертый слой — кубики моркови.
Пятый слой – тертый на мелкой терке сыр, смешанный с желтком и майонезом.
Шестой слой – белок, тертый на мелкой терке.
Делаем сеточку майонеза и выкладываем зерна граната.
Настаиваем салат пару часов и подаем к столу.
Салат получается легким, но очень сытным и красивым.
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