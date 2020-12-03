Салат «Бусы на снегу». Ну очень вкусно, устоять невозможно

Красивый и вкусный салат с куриным мясом, сыром, яйцами и маринованным луком. Украшать салат будем зернами граната.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе отварное, 300 г;

морковь отварная, 200 г;

огурец соленый, 150 г;

сыр, 150 г;

яйца вареные, 5 – 6 шт;

лук, 100 г;

гранат, 1 шт;

майонез, 150 г.

Для маринада лука необходимо:

соль, 0.5 ч.л;

сахар, 1 ч.л;

кипяток, 100 мл;

уксус 9 %, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Формируем салат слоями и делаем над каждым сеточку из майонеза.

Лук режем мелким кубиком и маринуем в уксусе, соли и сахаре, кипятке. Маринуем до тех пор, пока маринад не остынет. Перед тем, как добавить в салат, сливаем маринад и немного отжимаем.

Первый слой – мясо кусочками.

Второй слой – лук.

Третий слой – кубики огурца.

Четвертый слой — кубики моркови.

Пятый слой – тертый на мелкой терке сыр, смешанный с желтком и майонезом.

Шестой слой – белок, тертый на мелкой терке.

Делаем сеточку майонеза и выкладываем зерна граната.

Настаиваем салат пару часов и подаем к столу.

Салат получается легким, но очень сытным и красивым.