Эти 3 баночки спасли когда-то мой Новый год! Вкусный салат для нежданных гостей с фасолью и тунцом

Оригинальное сочетание фасоли, кукурузы и тунца, дает изысканный вкус салату. Заправить его можно как майонез, так и растительным маслом, это уже по вкусу. Все, что вам необходимо, это консервированный тунец и консервированная фасоль.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фасоль консервированная, 1 банка;
- кукуруза консервированная, 1 банка;
- тунец, 1 банка;
- лук, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- зелень, несколько веточек;
- майонез или растительное масло.
Процесс приготовления
Отвариваем яйца, остужаем и режем кубиком.
Лук также режем кубиком.
Сливаем с кукурузы и фасоли жидкость, смешиваем их в емкости.
С тунца можно немного лить масло и все остальное добавляем в салат.
Заправляем салат майонезом, накрываем крышкой и отправляем на 30 минут в холодильник чтобы он настоялся.
Блюдо украшаем листьями салата, сбрызгиваем его бальзамическим уксусом и выкладываем салат, подаем к столу.
В принципе, салат сам по себе очень вкусный и не нуждается в дополнительной заправке – майонезе, но вы попробуйте с ним и без него и приготовьте тот вариант, который больше понравится.
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