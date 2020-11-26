Эти 3 баночки спасли когда-то мой Новый год! Вкусный салат для нежданных гостей с фасолью и тунцом

Оригинальное сочетание фасоли, кукурузы и тунца, дает изысканный вкус салату. Заправить его можно как майонез, так и растительным маслом, это уже по вкусу. Все, что вам необходимо, это консервированный тунец и консервированная фасоль.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фасоль консервированная, 1 банка;

кукуруза консервированная, 1 банка;

тунец, 1 банка;

лук, 1 шт;

яйца, 3 шт;

зелень, несколько веточек;

майонез или растительное масло.

Процесс приготовления

Отвариваем яйца, остужаем и режем кубиком.

Лук также режем кубиком.

Сливаем с кукурузы и фасоли жидкость, смешиваем их в емкости.

С тунца можно немного лить масло и все остальное добавляем в салат.

Заправляем салат майонезом, накрываем крышкой и отправляем на 30 минут в холодильник чтобы он настоялся.

Блюдо украшаем листьями салата, сбрызгиваем его бальзамическим уксусом и выкладываем салат, подаем к столу.