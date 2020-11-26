Скатерть-Самобранка

5 239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лера
    Не внушило доверия...Невероятно вкусна...
  • Jelena L
    МОЖНО ПРОСТО СВЕРНУТУЮ ГАЗЕТУНашла способ, как...
  • Лера
    Что изысканного в серой мебели?...Очень грамотный р...

Эти 3 баночки спасли когда-то мой Новый год! Вкусный салат для нежданных гостей с фасолью и тунцом

Оригинальное сочетание фасоли, кукурузы и тунца, дает изысканный вкус салату. Заправить его можно как майонез, так и растительным маслом, это уже по вкусу. Все, что вам необходимо, это консервированный тунец и консервированная фасоль.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • фасоль консервированная, 1 банка;
  • кукуруза консервированная, 1 банка;
  • тунец, 1 банка;
  • лук, 1 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • зелень, несколько веточек;
  • майонез или растительное масло.

Процесс приготовления

Отвариваем яйца, остужаем и режем кубиком.

Лук также режем кубиком.

Сливаем с кукурузы и фасоли жидкость, смешиваем их в емкости.

С тунца можно немного лить масло и все остальное добавляем в салат.

Заправляем салат майонезом, накрываем крышкой и отправляем на 30 минут в холодильник чтобы он настоялся.

Блюдо украшаем листьями салата, сбрызгиваем его бальзамическим уксусом и выкладываем салат, подаем к столу.

Эти 3 баночки спасли когда-то мой Новый год! Вкусный салат для нежданных гостей с фасолью и тунцом

В принципе, салат сам по себе очень вкусный и не нуждается в дополнительной заправке – майонезе, но вы попробуйте с ним и без него и приготовьте тот вариант, который больше понравится.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх