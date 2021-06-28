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Клубничный джем без желатина и загустителя. Ароматное лакомство с малым количеством сахара

Клубничный джем без желатина и загустителя получается очень вкусным и густым.

Клубничный джем без желатина и загустителя: ингредиенты

Клубничный джем без желатина и загустителя

  1. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  2. Клубника — 1 кг. (один килограмм)
  3. Сок лимона — по вкусу

Процесс проготовления:

  • Переберите, промойте и просушите клубнику, чтобы лишняя влага ушла.
  • Нарежьте клубнику кусочками, смешайте с соком лимона и сахаром. Оставьте на 20-30 минут, периодически перемешивая.
  • После того, как ягода пустит сок, поставьте на плиту и варите, перемешивая.
  • После закипания хорошо перемешайте и варите на сильном огне до полного уваривания, пока варенье не загустеет,
  • Разлейте варенье по банкам, закрутите крышками и оставьте остывать.

Клубничный джем без желатина и загустителя — настоящее клубничное лакомство.

Клубничный джем без желатина и загустителя. Ароматное лакомство с малым количеством сахара 2

Готовьте на здоровье!

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