Клубничный джем без желатина и загустителя. Ароматное лакомство с малым количеством сахара

Клубничный джем без желатина и загустителя получается очень вкусным и густым.
Клубничный джем без желатина и загустителя: ингредиенты
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Клубника — 1 кг. (один килограмм)
- Сок лимона — по вкусу
Процесс проготовления:
- Переберите, промойте и просушите клубнику, чтобы лишняя влага ушла.
- Нарежьте клубнику кусочками, смешайте с соком лимона и сахаром. Оставьте на 20-30 минут, периодически перемешивая.
- После того, как ягода пустит сок, поставьте на плиту и варите, перемешивая.
- После закипания хорошо перемешайте и варите на сильном огне до полного уваривания, пока варенье не загустеет,
- Разлейте варенье по банкам, закрутите крышками и оставьте остывать.
Клубничный джем без желатина и загустителя — настоящее клубничное лакомство.
Готовьте на здоровье!
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