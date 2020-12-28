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Как сварить язык вкусно. Расскажу 3 основных правила

Скоро Новый год и в продаже появились говяжьи языки, которые подвезли в магазины перед праздниками. Но также. я знаю, что многие их не покупают, поскольку считают не вкусными.

Конечно, если судить о языках только по магазинному «заливному с языком», легко можно разочароваться в жестких резиновых кусочках, которыми оно наполнено.

Попробуйте сварить язык, соблюдая мои три правила и вы оцените и полюбите этот деликатес.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Начнем с выбора языка. Языки продаются в замороженном виде и охлажденные. Не знаю, как в других регионах, но в Москве большинство охлажденных языков это размороженные языки. Поэтому смело берите в заморозке, больше шансов найти подешевле. Кстати, цена у нас варьируется от 465 рублей по акции до 685 рублей в обычные дни.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Начинать варить язык нужно накануне дня подачи. Для этого его необходимо разморозить. Делать это лучше за 10-15 часов до начала варки. Обычно, я опускаю язык в кастрюлю с холодной водой и выношу в прохладное место.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Далее тщательно промываем язык и опускаем в холодную воду. Доводим до кипения. Кипятим пять минут.

Первое правило:

Первую воду необходимо слить. Вторую, кстати, тоже можно слить. Но если второй отвар у вас получился уже прозрачный, то можно в дальнейшем варить в нем.

Качество отвара зависит от качества языка.

Я помню, в начале 2000-х, я еще варила язык под руководством бабули, мы сливали 3-4 воды, настолько мутными они были. Сейчас качество языков несравненно лучше.

Далее воду надо посолить и добавить специи. В моем случае этот замороженный мелкий лук, черешки сельдерея, стебли петрушки. Из специй по чайной ложке черного и душистого перцы, лаврушка 3-4 листа. Соль столовая ложка. Язык должен быть хорошо посолен.

В моей семье принято варить на этом бульоне щи или лапшу. Особенно хорошо идет второго января, когда вся праздничная еда уже надоедает.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Правило второе:

Язык необходимо варить на медленном огне 4 часа, если не любите консистенцию «есть губами» варите 3-3,5 часа, будет более плотный.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Правило третье:

Остывать язык должен в бульоне, в котором варился. Полностью.

Три основных правила, чтобы сварить язык вкусно

Далее язык вынимаем, очищаем от шкурки. После остывания она легко отделяется. Жир лучше срезать.

Хх0Нарезаем на стол лучшие части, остальное отправляем на салат.

Соблюдая эти простые правила сваренный вами язык всегда будет нежный и сочный.

Удачи вам, благополучия и здоровья в Новом Году. Надеюсь, все наладится.

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