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Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

Сегодня мы будем печь эклеры с новым бюджетным рецептом и вкусным французским кремом. На нашем канале вы можете увидеть еще один вариант рецепта эклеров, но этот кардинально отличается.

Впрочем, в процессе вы сами увидите.

Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

Эклеры Ингредиенты

Эклеры Ингредиенты для теста։

  • Вода – 1 стакан (200 мл);
  • Подсолнечное масло – 1 полный кофейный стакан (70 мл);
  • Мука – 1 стакан (200 гр);
  • Яйца – 4-6 шт.

Эклеры Ингредиенты для крема։

  • Молоко – 0,5 л;
  • Яйца – 1 шт;
  • Сахар – 1 стакан (200 гр);
  • Мука – 2,5 ст. ложки;
  • Сливочное масло –
  • Щепотка ванилина.

Ингредиенты для глазури։

  • Плитка горького шоколада – 100 гр;
  • Сливочное масло – 100 гр.

Эклеры Приготовление пошагово։

  • Для приготовления теста налейте в кастрюлю 1 стакан воды
  • Добавьте кофейный стакан подсолнечного масла (70 мл);
  • Положите на средний огонь нагреться, как только почувствуете легкий пар, добавьте 1 стакан муки
  • Активно перемешивайте, чтобы тесто не прилипло к кастрюле.
  • Как только тесто начнет собираться, хорошо нагреется и станет легко отходить от дна кастрюли, время убрать его с огня
  • Снимите с огня и прямо в теплое тесто добавляйте яйца
  • Яйца отдельно разбейте, взбейте в стакане и добавляйте по очереди
  • Каждое добавленное яйцо слегка вмешивайте в тесто, чтобы понять достаточно яиц или нет

Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

  • Тесто не должно быть текучим, для 200-граммового стакана обычно бывает достаточно 5 яиц
  • Налейте тесто в пищевой пакет
  • Если у вас нет специальной насадки для эклеров, не проблема, можно всего лишь сделать надрез в углу пакета, в этом случае ваши будут без дополнительного узора посередине
  • Постелите кальку на противень духовки
  • На ней сформируйте продолговатые эклеры
  • Из указанного количества ингредиентов выходит 12-13 эклеров
  • Отправьте в духовку

Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

  • Готовьте в духовке, нагретой до 180-200 градусов, это тесто не настолько капризное, нет необходимости дополнительно открывать и закрывать дверцу духовки, в конце долго оставлять в духовке
  • Через 30 минут вытащим из духовки наши вот такие аппетитные эклеры

Далее приступим к тому самому вкусному французскому крему, рецепт которого рассчитан специально для эклеров.

Этот рецепт является новым вариантом, и вы точно по достоинству оцените его изысканный вкус

  • В рецепте 0,5 литра молока, процент жирности значения не имеет
  • Поставьте нагреваться на средний огонь
  • В процессе вбейте одно яйцо в тару, добавив стакан сахара
  • Добавьте 2,5 столовые ложки муки и взбейте миксером
  • Теперь постепенно, ложка за ложкой, добавьте взбитую массу к нагретому молоку и повторно взбейте миксером
  • Снова верните на слабый огонь и, постоянно помешивая, варите до загустения
  • Не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков
  • При такой густоте уберите с огня
  • К нашему крему также следует добавить сливочное масло
  • Можете добавить половину одной пачки масла, но на самом деле требуется 70 граммов масла, то есть чуть меньше половины. Добавьте кусочками в крем и опять взбейте
  • Растворилось полностью, как видим
  • Добавьте щепотку ванилина
  • Французский крем для наших эклеров готов
  • Уже готовые эклеры остыли, даем остыть и крему и начинаем их заполнять
  • Обильно добавляйте кремом и покройте глазурью

Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

А для приготовления глазури необходимо растопить шоколадную плитку (желательно взять горький шоколад) и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке

  • Добавьте в глазурь также 30 мл подсолнечного масла для глянцевого блеска и пластичности
  • Мы получили вот такую блестящую глазурь
  • Обмакните в них эклеры
  • Можете также перед подачей посыпать сахарной пудрой

Все, наши эклеры готовы, осталось приготовить кофе и наслаждаться результатом своего труда.

Эклеры рецепт и вкусный французский крем Видео

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