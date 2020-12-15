Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

Сегодня мы будем печь эклеры с новым бюджетным рецептом и вкусным французским кремом. На нашем канале вы можете увидеть еще один вариант рецепта эклеров, но этот кардинально отличается.

Впрочем, в процессе вы сами увидите.

Эклеры Ингредиенты

Эклеры Ингредиенты для теста։

Вода – 1 стакан (200 мл);

Подсолнечное масло – 1 полный кофейный стакан (70 мл);

Мука – 1 стакан (200 гр);

Яйца – 4-6 шт.

Эклеры Ингредиенты для крема։

Молоко – 0,5 л;

Яйца – 1 шт;

Сахар – 1 стакан (200 гр);

Мука – 2,5 ст. ложки;

Сливочное масло –

Щепотка ванилина.

Ингредиенты для глазури։

Плитка горького шоколада – 100 гр;

Сливочное масло – 100 гр.

Эклеры Приготовление пошагово։

Для приготовления теста налейте в кастрюлю 1 стакан воды

Добавьте кофейный стакан подсолнечного масла (70 мл);

Положите на средний огонь нагреться, как только почувствуете легкий пар, добавьте 1 стакан муки

Активно перемешивайте, чтобы тесто не прилипло к кастрюле.

Как только тесто начнет собираться, хорошо нагреется и станет легко отходить от дна кастрюли, время убрать его с огня

Снимите с огня и прямо в теплое тесто добавляйте яйца

Яйца отдельно разбейте, взбейте в стакане и добавляйте по очереди

Каждое добавленное яйцо слегка вмешивайте в тесто, чтобы понять достаточно яиц или нет

Тесто не должно быть текучим, для 200-граммового стакана обычно бывает достаточно 5 яиц

Налейте тесто в пищевой пакет

Если у вас нет специальной насадки для эклеров, не проблема, можно всего лишь сделать надрез в углу пакета, в этом случае ваши будут без дополнительного узора посередине

Постелите кальку на противень духовки

На ней сформируйте продолговатые эклеры

Из указанного количества ингредиентов выходит 12-13 эклеров

Отправьте в духовку

Готовьте в духовке, нагретой до 180-200 градусов, это тесто не настолько капризное, нет необходимости дополнительно открывать и закрывать дверцу духовки, в конце долго оставлять в духовке

Через 30 минут вытащим из духовки наши вот такие аппетитные эклеры

Далее приступим к тому самому вкусному французскому крему, рецепт которого рассчитан специально для эклеров. Этот рецепт является новым вариантом, и вы точно по достоинству оцените его изысканный вкус

В рецепте 0,5 литра молока, процент жирности значения не имеет

Поставьте нагреваться на средний огонь

В процессе вбейте одно яйцо в тару, добавив стакан сахара

Добавьте 2,5 столовые ложки муки и взбейте миксером

Теперь постепенно, ложка за ложкой, добавьте взбитую массу к нагретому молоку и повторно взбейте миксером

Снова верните на слабый огонь и, постоянно помешивая, варите до загустения

Не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков

При такой густоте уберите с огня

К нашему крему также следует добавить сливочное масло

Можете добавить половину одной пачки масла, но на самом деле требуется 70 граммов масла, то есть чуть меньше половины. Добавьте кусочками в крем и опять взбейте

Растворилось полностью, как видим

Добавьте щепотку ванилина

Французский крем для наших эклеров готов

Уже готовые эклеры остыли, даем остыть и крему и начинаем их заполнять

Обильно добавляйте кремом и покройте глазурью

А для приготовления глазури необходимо растопить шоколадную плитку (желательно взять горький шоколад) и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке

Добавьте в глазурь также 30 мл подсолнечного масла для глянцевого блеска и пластичности

Мы получили вот такую блестящую глазурь

Обмакните в них эклеры

Можете также перед подачей посыпать сахарной пудрой

Все, наши эклеры готовы, осталось приготовить кофе и наслаждаться результатом своего труда.

Эклеры рецепт и вкусный французский крем Видео