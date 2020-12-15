Эклеры. Новый бюджетный рецепт и вкусный французский крем

Сегодня мы будем печь эклеры с новым бюджетным рецептом и вкусным французским кремом. На нашем канале вы можете увидеть еще один вариант рецепта эклеров, но этот кардинально отличается.
Впрочем, в процессе вы сами увидите.
Эклеры Ингредиенты
Эклеры Ингредиенты для теста։
- Вода – 1 стакан (200 мл);
- Подсолнечное масло – 1 полный кофейный стакан (70 мл);
- Мука – 1 стакан (200 гр);
- Яйца – 4-6 шт.
Эклеры Ингредиенты для крема։
- Молоко – 0,5 л;
- Яйца – 1 шт;
- Сахар – 1 стакан (200 гр);
- Мука – 2,5 ст. ложки;
- Сливочное масло –
- Щепотка ванилина.
Ингредиенты для глазури։
- Плитка горького шоколада – 100 гр;
- Сливочное масло – 100 гр.
Эклеры Приготовление пошагово։
- Для приготовления теста налейте в кастрюлю 1 стакан воды
- Добавьте кофейный стакан подсолнечного масла (70 мл);
- Положите на средний огонь нагреться, как только почувствуете легкий пар, добавьте 1 стакан муки
- Активно перемешивайте, чтобы тесто не прилипло к кастрюле.
- Как только тесто начнет собираться, хорошо нагреется и станет легко отходить от дна кастрюли, время убрать его с огня
- Снимите с огня и прямо в теплое тесто добавляйте яйца
- Яйца отдельно разбейте, взбейте в стакане и добавляйте по очереди
- Каждое добавленное яйцо слегка вмешивайте в тесто, чтобы понять достаточно яиц или нет
- Тесто не должно быть текучим, для 200-граммового стакана обычно бывает достаточно 5 яиц
- Налейте тесто в пищевой пакет
- Если у вас нет специальной насадки для эклеров, не проблема, можно всего лишь сделать надрез в углу пакета, в этом случае ваши будут без дополнительного узора посередине
- Постелите кальку на противень духовки
- На ней сформируйте продолговатые эклеры
- Из указанного количества ингредиентов выходит 12-13 эклеров
- Отправьте в духовку
- Готовьте в духовке, нагретой до 180-200 градусов, это тесто не настолько капризное, нет необходимости дополнительно открывать и закрывать дверцу духовки, в конце долго оставлять в духовке
- Через 30 минут вытащим из духовки наши вот такие аппетитные эклеры
Далее приступим к тому самому вкусному французскому крему, рецепт которого рассчитан специально для эклеров. Этот рецепт является новым вариантом, и вы точно по достоинству оцените его изысканный вкус
- В рецепте 0,5 литра молока, процент жирности значения не имеет
- Поставьте нагреваться на средний огонь
- В процессе вбейте одно яйцо в тару, добавив стакан сахара
- Добавьте 2,5 столовые ложки муки и взбейте миксером
- Теперь постепенно, ложка за ложкой, добавьте взбитую массу к нагретому молоку и повторно взбейте миксером
- Снова верните на слабый огонь и, постоянно помешивая, варите до загустения
- Не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков
- При такой густоте уберите с огня
- К нашему крему также следует добавить сливочное масло
- Можете добавить половину одной пачки масла, но на самом деле требуется 70 граммов масла, то есть чуть меньше половины. Добавьте кусочками в крем и опять взбейте
- Растворилось полностью, как видим
- Добавьте щепотку ванилина
- Французский крем для наших эклеров готов
- Уже готовые эклеры остыли, даем остыть и крему и начинаем их заполнять
- Обильно добавляйте кремом и покройте глазурью
А для приготовления глазури необходимо растопить шоколадную плитку (желательно взять горький шоколад) и сливочное масло на водяной бане или в микроволновке
- Добавьте в глазурь также 30 мл подсолнечного масла для глянцевого блеска и пластичности
- Мы получили вот такую блестящую глазурь
- Обмакните в них эклеры
- Можете также перед подачей посыпать сахарной пудрой
Все, наши эклеры готовы, осталось приготовить кофе и наслаждаться результатом своего труда.
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