Котлеты из баклажанов получаются вкуснее мясных. Нежное и сочное овощное блюдо

Котлетки получаются самыми вкусными и ароматными, никто не скажет, что они сделаны из овощей, вкус у них, точно мясной. Если еще не поленитесь и сделаете ароматный и острый соус, то блюдо получается выше всех похвал.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
баклажаны, 500 г;
помидор и лук по 1 шт;
чеснок, 3 зубчика;
яйцо, 1 шт;
зелень по вкусу;
манная крупа, 3 ст.л;
кукурузные хлопья, 100 г;
кориандр, соль и перец, специи.
Процесс приготовления
Баклажаны очищаем от кожуры и режем кубиками.
Складываем в сковороду, наливаем немного воды и тушим 15 минут до мягкости.
Выкладываем в сито, чтобы удалить лишнюю влагу.
Томаты разрезаем на 2 части убираем мякоть и мелко режем.
Лук измельчаем блендером или на терке.
Смешиваем баклажаны, лук, томаты, яйцо, солим и перчим, добавляем чеснок и специи, зелень и манную крупу.
Перемешиваем и оставляем массу на 20 – 30 минут, чтобы разбухла манная крупа.
Совет: не помешает здесь и сыр, натертый на терке, тогда котлеты получаются с интересным вкусом. Если фарш получается жидким, добавляйте еще манную крупу.
Формируем котлеты.
Панировать можно в измельченных кукурузных хлопьях или в обычных сухарях.
Обжариваем с двух сторон.
Очень вкусно получается подавать котлетки с картофельным пюре, с салатом из свежих овощей, с соусом из сметаны, чеснока, зелени и тертого свежего огурца.
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