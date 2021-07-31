Котлеты из баклажанов получаются вкуснее мясных. Нежное и сочное овощное блюдо

Котлетки получаются самыми вкусными и ароматными, никто не скажет, что они сделаны из овощей, вкус у них, точно мясной. Если еще не поленитесь и сделаете ароматный и острый соус, то блюдо получается выше всех похвал.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

баклажаны, 500 г;

помидор и лук по 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

яйцо, 1 шт;

зелень по вкусу;

манная крупа, 3 ст.л;

кукурузные хлопья, 100 г;

кориандр, соль и перец, специи.

Процесс приготовления

Баклажаны очищаем от кожуры и режем кубиками.

Складываем в сковороду, наливаем немного воды и тушим 15 минут до мягкости.

Выкладываем в сито, чтобы удалить лишнюю влагу.

Томаты разрезаем на 2 части убираем мякоть и мелко режем.

Лук измельчаем блендером или на терке.

Смешиваем баклажаны, лук, томаты, яйцо, солим и перчим, добавляем чеснок и специи, зелень и манную крупу.

Перемешиваем и оставляем массу на 20 – 30 минут, чтобы разбухла манная крупа.

Совет: не помешает здесь и сыр, натертый на терке, тогда котлеты получаются с интересным вкусом. Если фарш получается жидким, добавляйте еще манную крупу.

Формируем котлеты.

Панировать можно в измельченных кукурузных хлопьях или в обычных сухарях.

Обжариваем с двух сторон.

Очень вкусно получается подавать котлетки с картофельным пюре, с салатом из свежих овощей, с соусом из сметаны, чеснока, зелени и тертого свежего огурца.