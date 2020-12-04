Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь!

Пробовали вы когда-нибудь чахохбили из курицы? Так называется национальное грузинское блюдо, приготовленное из кусочков мяса любой птицы, тушенного в томатном соусе. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Благодаря специям мясо приобретает уникальные вкусовые оттенки, получается очень нежным и сочным. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления чахохбили из курицы.

Чахохбили из курицы: Ингредиенты

один килограмм двести грамм куриного мяса

полкило лука

полпучка зелени (петрушки и кинзы)

пять зубчиков чеснока

одна пол-литровая банка консервированных томатов в собственном соку

700 мл растительного масла

один стакан воды

одна столовая ложка томатной пасты

соль, красный острый перец, черный молотый перец и хмели-сунели – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления чахохбили:

Взять курицу, хорошенько промыть, разрезать на небольшие куски, снова промыть, обсушить бумажным полотенцем.

Репчатый лук очистить от шелухи, помыть, промокнуть полотенцем и разрезать на квадратики средней величины.

Зелень промыть, срезать корешки, мелко нарубить.

Чеснок очистить и разрезать колечками.

Открыть банку с томатами в собственном соку. При помощи шумовки извлечь оттуда томаты, очистить их от кожицы и нарезать на небольшие дольки.

В глубокую сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по дну. Сковороду поставить на огонь.

В разогретую сковороду выложить куски курицы. Обжарить их на среднем огне со всех сторон до получения румяной корочки.

Добавить нарезанные томаты и полить все томатным соусом, оставшимся в банке. Все хорошенько перемешать деревянной лопаточкой.

В отдельной сковороде разогреть растительное масло, выложить в нее лук и жарить его до получения золотистого цвета. Затем добавить ложечку томатной пасты, перемешать и еще немного потушить.

Прожаренный лук переложить к курице и перемешать деревянной лопаточкой. Посолить, поперчить, приправить специями и снова перемешать.

Добавить воду (вода должна быть комнатной температуры), спустить огонь до минимума и оставить мясо тушиться на четверть часа.

Буквально за минуту до снятия с огня закладываем нарезанные зелень и чеснок.

Чахохбили из курицы: Видео

Готовое чахохбили выложить в красивое глубокое блюдо и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!