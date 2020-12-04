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Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь!

Пробовали вы когда-нибудь чахохбили из курицы? Так называется национальное грузинское блюдо, приготовленное из кусочков мяса любой птицы, тушенного в томатном соусе. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Благодаря специям мясо приобретает уникальные вкусовые оттенки, получается очень нежным и сочным. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления чахохбили из курицы.

Чахохбили из курицы: Ингредиенты

Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь!

  • один килограмм двести грамм куриного мяса
  • полкило лука
  • полпучка зелени (петрушки и кинзы)
  • пять зубчиков чеснока
  • одна пол-литровая банка консервированных томатов в собственном соку
  • 700 мл растительного масла
  • один стакан воды
  • одна столовая ложка томатной пасты
  • соль, красный острый перец, черный молотый перец и хмели-сунели – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления чахохбили:

  • Взять курицу, хорошенько промыть, разрезать на небольшие куски, снова промыть, обсушить бумажным полотенцем.
  • Репчатый лук очистить от шелухи, помыть, промокнуть полотенцем и разрезать на квадратики средней величины.
  • Зелень промыть, срезать корешки, мелко нарубить.
  • Чеснок очистить и разрезать колечками.
  • Открыть банку с томатами в собственном соку. При помощи шумовки извлечь оттуда томаты, очистить их от кожицы и нарезать на небольшие дольки.
  • В глубокую сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по дну. Сковороду поставить на огонь.
  • В разогретую сковороду выложить куски курицы. Обжарить их на среднем огне со всех сторон до получения румяной корочки.
  • Добавить нарезанные томаты и полить все томатным соусом, оставшимся в банке. Все хорошенько перемешать деревянной лопаточкой.
  • В отдельной сковороде разогреть растительное масло, выложить в нее лук и жарить его до получения золотистого цвета. Затем добавить ложечку томатной пасты, перемешать и еще немного потушить.
  • Прожаренный лук переложить к курице и перемешать деревянной лопаточкой. Посолить, поперчить, приправить специями и снова перемешать.

Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь!

  • Добавить воду (вода должна быть комнатной температуры), спустить огонь до минимума и оставить мясо тушиться на четверть часа.
  • Буквально за минуту до снятия с огня закладываем нарезанные зелень и чеснок.

Чахохбили из курицы: Видео

 

Готовое чахохбили выложить в красивое глубокое блюдо и можно подавать к столу.

Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь! - На Кухне

Пробовали вы когда-нибудь чахохбили из курицы? Так называется национальное грузинское блюдо, приготовленное из кусочков мяса любой птицы, тушенного в томатном соусе. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Благодаря специям мясо приобретает уникальные вкусовые оттенки, получается очень нежным и сочным. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления чахохбили из курицы.

Время подготовки: PT

Время приготовления: PT

Общее время: PT

Ингредиенты рецепта:

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