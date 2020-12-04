Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь!

Пробовали вы когда-нибудь чахохбили из курицы? Так называется национальное грузинское блюдо, приготовленное из кусочков мяса любой птицы, тушенного в томатном соусе. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Благодаря специям мясо приобретает уникальные вкусовые оттенки, получается очень нежным и сочным. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления чахохбили из курицы.
Чахохбили из курицы: Ингредиенты
- один килограмм двести грамм куриного мяса
- полкило лука
- полпучка зелени (петрушки и кинзы)
- пять зубчиков чеснока
- одна пол-литровая банка консервированных томатов в собственном соку
- 700 мл растительного масла
- один стакан воды
- одна столовая ложка томатной пасты
- соль, красный острый перец, черный молотый перец и хмели-сунели – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления чахохбили:
- Взять курицу, хорошенько промыть, разрезать на небольшие куски, снова промыть, обсушить бумажным полотенцем.
- Репчатый лук очистить от шелухи, помыть, промокнуть полотенцем и разрезать на квадратики средней величины.
- Зелень промыть, срезать корешки, мелко нарубить.
- Чеснок очистить и разрезать колечками.
- Открыть банку с томатами в собственном соку. При помощи шумовки извлечь оттуда томаты, очистить их от кожицы и нарезать на небольшие дольки.
- В глубокую сковороду налить растительное масло, равномерно распределить его по дну. Сковороду поставить на огонь.
- В разогретую сковороду выложить куски курицы. Обжарить их на среднем огне со всех сторон до получения румяной корочки.
- Добавить нарезанные томаты и полить все томатным соусом, оставшимся в банке. Все хорошенько перемешать деревянной лопаточкой.
- В отдельной сковороде разогреть растительное масло, выложить в нее лук и жарить его до получения золотистого цвета. Затем добавить ложечку томатной пасты, перемешать и еще немного потушить.
- Прожаренный лук переложить к курице и перемешать деревянной лопаточкой. Посолить, поперчить, приправить специями и снова перемешать.
- Добавить воду (вода должна быть комнатной температуры), спустить огонь до минимума и оставить мясо тушиться на четверть часа.
- Буквально за минуту до снятия с огня закладываем нарезанные зелень и чеснок.
Чахохбили из курицы: Видео
Готовое чахохбили выложить в красивое глубокое блюдо и можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
Чахохбили из курицы – насыщенный аромат, а вкус… – пальчики оближешь! - На Кухне
Пробовали вы когда-нибудь чахохбили из курицы? Так называется национальное грузинское блюдо, приготовленное из кусочков мяса любой птицы, тушенного в томатном соусе. Блюдо получается аппетитным и ароматным. Благодаря специям мясо приобретает уникальные вкусовые оттенки, получается очень нежным и сочным. Предлагаем вам пошаговый рецепт приготовления чахохбили из курицы.
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