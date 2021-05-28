Почему кабачки нужно не жарить, а запекать. Бабушка подсказала вкусный рецепт

Это блюдо нравится всем моим гостям. Такие кексы из кабачков, это прекрасное дополнение к мясным блюдам, нарезкам, свежим салатам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

помидоры, 2 шт;

сыр, 300 г;

яйца, 3 шт;

разрыхлитель, 1 ч.л;

мука, 100 г;

зелень, хороший пучок;

соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке.

Помидоры режем мелкими кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и перцем, добавляем тертый кабачок и перемешиваем.

Добавляем томаты и перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, добавляем в массу и вымешиваем.

Добавляем сыр и зелень, перемешиваем.

Совет: сыр можно не тереть, а просто мелко нарезать.

Формочки для кексов смазываем растительным маслом.

Выкладываем в формочки тесто до половины.

Запекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах до готовности.