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Почему кабачки нужно не жарить, а запекать. Бабушка подсказала вкусный рецепт

Это блюдо нравится всем моим гостям. Такие кексы из кабачков, это прекрасное дополнение к мясным блюдам, нарезкам, свежим салатам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 1 шт;
  • помидоры, 2 шт;
  • сыр, 300 г;
  • яйца, 3 шт;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • мука, 100 г;
  • зелень, хороший пучок;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке.

Помидоры режем мелкими кусочками.

Сыр трем на крупной терке.

Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и перцем, добавляем тертый кабачок и перемешиваем.

Добавляем томаты и перемешиваем.

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, добавляем в массу и вымешиваем.

Добавляем сыр и зелень, перемешиваем.

Совет: сыр можно не тереть, а просто мелко нарезать.

Формочки для кексов смазываем растительным маслом.

Выкладываем в формочки тесто до половины.

Почему кабачки нужно не жарить, а запекать. Бабушка подсказала вкусный рецепт

Запекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах до готовности.

Почему кабачки нужно не жарить, а запекать. Бабушка подсказала вкусный рецепт

Кексы закусочные получаются очень мягкими, воздушными, ароматными, отлично сочетаются с разными блюдами. Мы их используем вместо хлеба.

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