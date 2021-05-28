Почему кабачки нужно не жарить, а запекать. Бабушка подсказала вкусный рецепт

Это блюдо нравится всем моим гостям. Такие кексы из кабачков, это прекрасное дополнение к мясным блюдам, нарезкам, свежим салатам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- помидоры, 2 шт;
- сыр, 300 г;
- яйца, 3 шт;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- мука, 100 г;
- зелень, хороший пучок;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Кабачок трем на крупной терке.
Помидоры режем мелкими кусочками.
Сыр трем на крупной терке.
Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и перцем, добавляем тертый кабачок и перемешиваем.
Добавляем томаты и перемешиваем.
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, добавляем в массу и вымешиваем.
Добавляем сыр и зелень, перемешиваем.
Совет: сыр можно не тереть, а просто мелко нарезать.
Формочки для кексов смазываем растительным маслом.
Выкладываем в формочки тесто до половины.
Запекаем около 20 – 30 минут при 180 градусах до готовности.
Кексы закусочные получаются очень мягкими, воздушными, ароматными, отлично сочетаются с разными блюдами. Мы их используем вместо хлеба.
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