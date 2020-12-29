Домашняя Кабачковая Икра на зиму — Пальчики Оближешь

Сегодня у нас домашняя кабачковая икра на зиму, что пальчики оближешь. Получается очень вкусная и выручает зимой.
Интересная и вкусная Кабачковая Икра
На прилавках уже появились светло-зелёные родственники тыквы под название кабачок. Этот сорт кабачков называется Цуккини. Происходит название из Италии, где кабачки любят употреблять в различных блюдах и действительно ценят этот полезный плод по достоинству.
Так вот слово zucchini по итальянски означает «маленькая тыковка». Итальянцы подметили верно. Кабачок — это действительно своего рода маленькая тыква.
И как тыква кабачок имеет очень полезные качества. Хотя в Европе вплоть до семнадцатого века кабачки выращивали только как декоративные цветочки, однако потом каким-то образом догадались, что кабачки — это ещё и вкусная, насыщенная полезными веществами пища. В кабачках содержится бета каротин, который, можно сказать, является предшественником очень важного для нас витамина А.
Затем кабачки содержат витамины B, а ещё калий, магний, железо.
Кабачки нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Они улучшают пищеварение и освобождают организм от шлаков. А также от лишнего веса.
Ну и конечно не менее важен тот факт, что из кабачков можно приготовить вкусную закуску на зиму.Да не просто закуску, а настоящую домашнюю икру.
Кабачковая икра: продукты
- Два килограмма кабачков
- Пол килограмма моркови
- Пол килограмма болгарского перца
- Три четыре луковицы
- Два зубчика чеснока
- Столовая ложка сахарного песка
- Стакан растительного масла
- Две столовые ложки уксуса
- Чайная ложка чёрного молотого перца
- Две столовые ложки томата
- Две столовые ложки соли
Кабачковая Икра: готовка
- В первую очередь промоем как следует овощи.
- Кабачки берём с нежной тонкой шкуркой.
- Поэтому чистить их не нужно.
- Срезаем кончики, а сами кабачки режем кубиками средних размеров.
- Берём лук. Очищаем его и нарезаем маленькими кубиками.
- Затем очищаем и натираем на средней тёрке морковь.
- Берём глубокую кастрюлю.
- Дно поливаем несколькими капельками растительного масла.
- Обжариваем лук. К позолоченному луку добавляем морковь.
- Моем и чистим от зёрнышек красный болгарский перец.
- Нарезаем кубиками. Отправляем в кастрюлю. Обжариваем овощи.
- Добавляем к овощам кабачок. Хорошенько перемешиваем.
- Затем подливаем ещё немного растительного масла.
- Взбиваем смесь блендером и возвращаем на огонь.
- Заливаем стаканом растительного масла. Варим в масле примерно час.
- Периодически подходим и перемешиваем.
- Чеснок пропускаем через чеснокодавилку и отправляем в овощную смесь.
- Добавляем томатную пасту.
- Приправляем солью, сахаром и чёрным перцем.
- Перемешиваем и варим ещё пятнадцать минут.
- Стерилизуем банки на пару или в духовке.
- Крышки лучше всего прокипятить в содовом растворе.
- Икра почти готова. Остаётся добавить уксус.
- И сразу выключаем огонь.
- Горячую икру перекладываем в баночки.
- Закатываем.
- Переворачиваем банки и оставляем остывать под шерстяным пледом или специальными тряпочками.
То, что не поместилось в баночки, можно распробовать. И вы точно не пожалеете, что решили запастись этой прелестной кабачковой икрой на зиму.
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