Домашняя Кабачковая Икра на зиму — Пальчики Оближешь

Сегодня у нас домашняя кабачковая икра на зиму, что пальчики оближешь. Получается очень вкусная и выручает зимой.

Интересная и вкусная Кабачковая Икра

На прилавках уже появились светло-зелёные родственники тыквы под название кабачок. Этот сорт кабачков называется Цуккини. Происходит название из Италии, где кабачки любят употреблять в различных блюдах и действительно ценят этот полезный плод по достоинству.

Так вот слово zucchini по итальянски означает «маленькая тыковка». Итальянцы подметили верно. Кабачок — это действительно своего рода маленькая тыква.

И как тыква кабачок имеет очень полезные качества. Хотя в Европе вплоть до семнадцатого века кабачки выращивали только как декоративные цветочки, однако потом каким-то образом догадались, что кабачки — это ещё и вкусная, насыщенная полезными веществами пища. В кабачках содержится бета каротин, который, можно сказать, является предшественником очень важного для нас витамина А.

Затем кабачки содержат витамины B, а ещё калий, магний, железо.

Кабачки нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Они улучшают пищеварение и освобождают организм от шлаков. А также от лишнего веса.

Ну и конечно не менее важен тот факт, что из кабачков можно приготовить вкусную закуску на зиму.

Кабачковая икра: продукты

Два килограмма кабачков

Пол килограмма моркови

Пол килограмма болгарского перца

Три четыре луковицы

Два зубчика чеснока

Столовая ложка сахарного песка

Стакан растительного масла

Две столовые ложки уксуса

Чайная ложка чёрного молотого перца

Две столовые ложки томата

Две столовые ложки соли

Кабачковая Икра: готовка

В первую очередь промоем как следует овощи.

Кабачки берём с нежной тонкой шкуркой.

Поэтому чистить их не нужно.

Срезаем кончики, а сами кабачки режем кубиками средних размеров.

Берём лук. Очищаем его и нарезаем маленькими кубиками.

Затем очищаем и натираем на средней тёрке морковь.

Да не просто закуску, а настоящую домашнюю икру.

Берём глубокую кастрюлю.

Дно поливаем несколькими капельками растительного масла.

Обжариваем лук. К позолоченному луку добавляем морковь.

Моем и чистим от зёрнышек красный болгарский перец.

Нарезаем кубиками. Отправляем в кастрюлю. Обжариваем овощи.

Добавляем к овощам кабачок. Хорошенько перемешиваем.

Затем подливаем ещё немного растительного масла.

Взбиваем смесь блендером и возвращаем на огонь.

Заливаем стаканом растительного масла. Варим в масле примерно час.

Периодически подходим и перемешиваем.

Чеснок пропускаем через чеснокодавилку и отправляем в овощную смесь.

Добавляем томатную пасту.

Приправляем солью, сахаром и чёрным перцем.

Перемешиваем и варим ещё пятнадцать минут.

Стерилизуем банки на пару или в духовке.

Крышки лучше всего прокипятить в содовом растворе.

Икра почти готова. Остаётся добавить уксус.

И сразу выключаем огонь.

Горячую икру перекладываем в баночки.

Закатываем.

Переворачиваем банки и оставляем остывать под шерстяным пледом или специальными тряпочками.

То, что не поместилось в баночки, можно распробовать. И вы точно не пожалеете, что решили запастись этой прелестной кабачковой икрой на зиму.