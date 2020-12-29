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Домашняя Кабачковая Икра на зиму — Пальчики Оближешь

Сегодня у нас домашняя кабачковая икра на зиму, что пальчики оближешь. Получается очень вкусная и выручает зимой.

Интересная и вкусная Кабачковая Икра

На прилавках уже появились светло-зелёные родственники тыквы под название кабачок. Этот сорт кабачков называется Цуккини. Происходит название из Италии, где кабачки любят употреблять в различных блюдах и действительно ценят этот полезный плод по достоинству.

Так вот слово zucchini по итальянски означает «маленькая тыковка». Итальянцы подметили верно. Кабачок — это действительно своего рода маленькая тыква.

И как тыква кабачок имеет очень полезные качества. Хотя в Европе вплоть до семнадцатого века кабачки выращивали только как декоративные цветочки, однако потом каким-то образом догадались, что кабачки — это ещё и вкусная, насыщенная полезными веществами пища. В кабачках содержится бета каротин, который, можно сказать, является предшественником очень важного для нас витамина А.

Затем кабачки содержат витамины B, а ещё калий, магний, железо.

Кабачки нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Они улучшают пищеварение и освобождают организм от шлаков. А также от лишнего веса.

Ну и конечно не менее важен тот факт, что из кабачков можно приготовить вкусную закуску на зиму.

Да не просто закуску, а настоящую домашнюю икру.

Кабачковая икра: продукты

  • Два килограмма кабачков
  • Пол килограмма моркови
  • Пол килограмма болгарского перца
  • Три четыре луковицы
  • Два зубчика чеснока
  • Столовая ложка сахарного песка
  • Стакан растительного масла
  • Две столовые ложки уксуса
  • Чайная ложка чёрного молотого перца
  • Две столовые ложки томата
  • Две столовые ложки соли

Кабачковая Икра: готовка

  • В первую очередь промоем как следует овощи.
  • Кабачки берём с нежной тонкой шкуркой.
  • Поэтому чистить их не нужно.
  • Срезаем кончики, а сами кабачки режем кубиками средних размеров.
  • Берём лук. Очищаем его и нарезаем маленькими кубиками.
  • Затем очищаем и натираем на средней тёрке морковь.

Кабачковая Икра

  • Берём глубокую кастрюлю.
  • Дно поливаем несколькими капельками растительного масла.
  • Обжариваем лук. К позолоченному луку добавляем морковь.
  • Моем и чистим от зёрнышек красный болгарский перец.
  • Нарезаем кубиками. Отправляем в кастрюлю. Обжариваем овощи.
  • Добавляем к овощам кабачок. Хорошенько перемешиваем.
  • Затем подливаем ещё немного растительного масла.
  • Взбиваем смесь блендером и возвращаем на огонь.
  • Заливаем стаканом растительного масла. Варим в масле примерно час.
  • Периодически подходим и перемешиваем.
  • Чеснок пропускаем через чеснокодавилку и отправляем в овощную смесь.

Кабачковая Икра

  • Добавляем томатную пасту.
  • Приправляем солью, сахаром и чёрным перцем.
  • Перемешиваем и варим ещё пятнадцать минут.
  • Стерилизуем банки на пару или в духовке.
  • Крышки лучше всего прокипятить в содовом растворе.
  • Икра почти готова. Остаётся добавить уксус.
  • И сразу выключаем огонь.
  • Горячую икру перекладываем в баночки.
  • Закатываем.
  • Переворачиваем банки и оставляем остывать под шерстяным пледом или специальными тряпочками.

То, что не поместилось в баночки, можно распробовать. И вы точно не пожалеете, что решили запастись этой прелестной кабачковой икрой на зиму.

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