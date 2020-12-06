Тельное из рыбы: отличный старорусский рецепт на каждый день

Тельное из рыбы! Тельное – это исконно русское блюдо, готовившееся на Руси со средних веков. Из средневековой литературы известно, что тельное подавалось к столу Ивана Грозного. Нет-нет, не Ивана Васильевича Бунши, а именно Ивана III Васильевича.

За века своего существования рецепт тельного претерпевал многочисленные изменения, переживал взлеты и падения. Тем не менее, основная фишка этого блюда осталась неизменной.

Во-первых, готовится тельное из рубленного филе, причем так, чтобы в фарше оставались немолотые кусочки рыбы.

Во-вторых, в рубленный фарш кладется начинка, соответствующая рыбному аромату.

И, наконец, в-третьих, перед жаркой тельному придается разнообразная форма – лепятся фигурки животных и рыб и в таком оригинальном виде тельное зажаривается и подается на стол.

Тельное из рыбы: ингредиенты

Для фарша

Филе рыбное (стерляди, минтая, севрюги) – 1 кг

Яйцо – 3 шт.

Молоко – 50-70 г

Хлеб (лучше чёрствый) – 200 г

Перец черный молотый, соль

Масло растительное

Для начинки

Белые грибы 300 г

Яйцо – 2 шт.

Лук – 2 головки

Листья свежей кинзы и укроп – 2 горсти

Масло сливочное 50-70 г

Перец, соль

Растительное масло

Тельное из рыбы: приготовление

На доске выложить филе рыбы и кухонным тесаком легкими мелкими рубящими движениями измельчать рыбу до состояния фарша с мелкими кусками. Если этот способ вам не нравится, то можно положить филе в плотный кондитерский пластиковый пакет и отбивать тяпкой до состояния крупного фарша. Отмочить в молоке половину подготовленного хлеба (100-150 г), выжать и размять в пасту. Добавить в фарш. Туда же добавить два яйца, посолить, поперчить и тщательно вымесить. Обжарить лук на растительном масле и, добавив нарезанные грибы, посолить, поперчить и тушить минут пятнадцать. Дать грибам остыть, после чего добавить мелко нарезанные вареные яйца и измельченную зелень. Поперчить и посолить. Оставшуюся половину хлеба измельчить руками на мелкие крошки и положить в плоскую посуду – будем использовать как панировку. Разделить на порционные куски фарш. Вложить в них начинку из грибов, положив туда же маленький кусочек сливочного масла. Придать желаемую форму (самый простой способ – в виде изогнутой рыбы, полумесяцем). Обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в хлебных крошках. Жарить тельное нужно в большом количестве растительного масла. По готовности выкладывать на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла. Подавать с картофелем или как отдельное блюдо.

Тельное из рыбы: готово

И да, подавать можно в кокошнике!

Тельное из рыбы: видео