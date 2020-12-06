Тельное из рыбы: отличный старорусский рецепт на каждый день

Тельное из рыбы! Тельное – это исконно русское блюдо, готовившееся на Руси со средних веков. Из средневековой литературы известно, что тельное подавалось к столу Ивана Грозного. Нет-нет, не Ивана Васильевича Бунши, а именно Ивана III Васильевича.
За века своего существования рецепт тельного претерпевал многочисленные изменения, переживал взлеты и падения. Тем не менее, основная фишка этого блюда осталась неизменной.
Во-первых, готовится тельное из рубленного филе, причем так, чтобы в фарше оставались немолотые кусочки рыбы.
Во-вторых, в рубленный фарш кладется начинка, соответствующая рыбному аромату.
И, наконец, в-третьих, перед жаркой тельному придается разнообразная форма – лепятся фигурки животных и рыб и в таком оригинальном виде тельное зажаривается и подается на стол.
Тельное из рыбы: ингредиенты
Для фарша
- Филе рыбное (стерляди, минтая, севрюги) – 1 кг
- Яйцо – 3 шт.
- Молоко – 50-70 г
- Хлеб (лучше чёрствый) – 200 г
- Перец черный молотый, соль
- Масло растительное
Для начинки
- Белые грибы 300 г
- Яйцо – 2 шт.
- Лук – 2 головки
- Листья свежей кинзы и укроп – 2 горсти
- Масло сливочное 50-70 г
- Перец, соль
- Растительное масло
Тельное из рыбы: приготовление
- На доске выложить филе рыбы и кухонным тесаком легкими мелкими рубящими движениями измельчать рыбу до состояния фарша с мелкими кусками.
- Если этот способ вам не нравится, то можно положить филе в плотный кондитерский пластиковый пакет и отбивать тяпкой до состояния крупного фарша.
- Отмочить в молоке половину подготовленного хлеба (100-150 г), выжать и размять в пасту. Добавить в фарш. Туда же добавить два яйца, посолить, поперчить и тщательно вымесить.
- Обжарить лук на растительном масле и, добавив нарезанные грибы, посолить, поперчить и тушить минут пятнадцать.
- Дать грибам остыть, после чего добавить мелко нарезанные вареные яйца и измельченную зелень. Поперчить и посолить.
- Оставшуюся половину хлеба измельчить руками на мелкие крошки и положить в плоскую посуду – будем использовать как панировку.
- Разделить на порционные куски фарш. Вложить в них начинку из грибов, положив туда же маленький кусочек сливочного масла. Придать желаемую форму (самый простой способ – в виде изогнутой рыбы, полумесяцем).
- Обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в хлебных крошках.
- Жарить тельное нужно в большом количестве растительного масла. По готовности выкладывать на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.
- Подавать с картофелем или как отдельное блюдо.
Тельное из рыбы: готово
И да, подавать можно в кокошнике!
Тельное из рыбы: видео
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