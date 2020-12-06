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Тельное из рыбы: отличный старорусский рецепт на каждый день

Тельное из рыбы! Тельное – это исконно русское блюдо, готовившееся на Руси со средних веков. Из средневековой литературы известно, что тельное подавалось к столу Ивана Грозного. Нет-нет, не Ивана Васильевича Бунши, а именно Ивана III Васильевича.

За века своего существования рецепт тельного претерпевал многочисленные изменения, переживал взлеты и падения. Тем не менее, основная фишка этого блюда осталась неизменной.

Во-первых, готовится тельное из рубленного филе, причем так, чтобы в фарше оставались немолотые кусочки рыбы.

Во-вторых, в рубленный фарш кладется начинка, соответствующая рыбному аромату.

И, наконец, в-третьих, перед жаркой тельному придается разнообразная форма – лепятся фигурки животных и рыб и в таком оригинальном виде тельное зажаривается и подается на стол.

Тельное из рыбы

Тельное из рыбы: ингредиенты

Для фарша

  • Филе рыбное (стерляди, минтая, севрюги) – 1 кг
  • Яйцо – 3 шт.
  • Молоко – 50-70 г
  • Хлеб (лучше чёрствый) – 200 г
  • Перец черный молотый, соль
  • Масло растительное

Тельное из рыбы

Для начинки

  • Белые грибы 300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Лук – 2 головки
  • Листья свежей кинзы и укроп – 2 горсти
  • Масло сливочное 50-70 г
  • Перец, соль
  • Растительное масло

Тельное из рыбы

Тельное из рыбы: приготовление

  1. На доске выложить филе рыбы и кухонным тесаком легкими мелкими рубящими движениями измельчать рыбу до состояния фарша с мелкими кусками.
  2. Если этот способ вам не нравится, то можно положить филе в плотный кондитерский пластиковый пакет и отбивать тяпкой до состояния крупного фарша.
  3. Отмочить в молоке половину подготовленного хлеба (100-150 г), выжать и размять в пасту. Добавить в фарш. Туда же добавить два яйца, посолить, поперчить и тщательно вымесить.
  4. Обжарить лук на растительном масле и, добавив нарезанные грибы, посолить, поперчить и тушить минут пятнадцать.
  5. Дать грибам остыть, после чего добавить мелко нарезанные вареные яйца и измельченную зелень. Поперчить и посолить.
  6. Оставшуюся половину хлеба измельчить руками на мелкие крошки и положить в плоскую посуду – будем использовать как панировку.
  7. Разделить на порционные куски фарш. Вложить в них начинку из грибов, положив туда же маленький кусочек сливочного масла. Придать желаемую форму (самый простой способ – в виде изогнутой рыбы, полумесяцем).
  8. Обмакнуть во взбитое яйцо и обвалять в хлебных крошках.
  9. Жарить тельное нужно в большом количестве растительного масла. По готовности выкладывать на салфетку, чтобы избавиться от излишков масла.
  10. Подавать с картофелем или как отдельное блюдо.

Тельное из рыбы: готово

И да, подавать можно в кокошнике!

Тельное из рыбы: видео

 

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