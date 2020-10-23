Льняной кисель: очень вкусное и полезное лакомство для тех, кто следит за здоровьем

Льняной кисель – для тех кто ценит свое здоровье! Тем, кто ведет здоровый образ жизни! Следит за фигурой. Обязательно ознакомьтесь с рецептом. И возьмите его себе на заметку.

Льняной кисель: ингредиенты

Пол литра воды Полторы ст. ложек – льняной муки Мед по вкусу

Льняной кисель: рецепт

Муку добавьте в стакан с небольшим количеством воды. Размешайте хорошенько. Не должно быть комков

Смесь налейте в кастрюлю, добавьте оставшееся количество воды, и перемешайте

Доведите смесь до кипения

Снимите с огня и дайте остыть

После чего положите мед по вкусу

Льняной кисель готов!

Вообще, рецептов льняного киселя вы найдете целое множество. Но практически везде, идет добавление крахмала. А этот рецепт чем понравился мне, так это тем, что здесь без крахмала.

Тем конечно напиток получается намного полезнее. Кисель благотворно влияет на ЖКТ, на печень, поджелудочную железу. Он хорош для кожи. Пейте по утрам. Или среди дня. Многие, предпочитают пить этот кисель с добавлением любимых ягод. Здоровья вам!