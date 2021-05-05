Салат Сытный. Этот салат легко может заменить полноценный ужин

Салат Сытный получается очень красивым и вкусным. Приготовить такой салатик не составит труда, а результат получится на отлично.
Салат Сытный: ингредиенты
- Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Колбаса копчёная — 0,2 кг. (двести грамм)
- Огурцы маринованные — 3 шт. (три штуки)’
- Картофель — 200 гр. (двести грамм)
- Майонез домашний — по вкусу
- Морковь — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Фасоль красная — 1 б. (одна банка)
- Укроп
Рецепт приготовления:
- Промойте картофель и морковь и отварите в слегка подсоленной воде. Отваренные овоши очистите от кожуры.
- Вбейте яйца в миску, затем добавьте майонез и взбивайте до получения однородной массы. Из получившейся смеси испеките два яичных блинчика и поставьте остывать.
- Очистите колбасу и нарежьте тонкими пластинами. Аналогично поступите с сыром.
- Натрите на тёрке очищенный картофель и морковь. Маринованный огурец нарежьте на тонкие пластинки.
- Разрежьте яичные блинчики на четыре части и нарежьте соломкой. Укроп мелко нарежьте.
- Банку фасоли откройте и откиньте на дуршлаг, затем промойте холодной водой.
- Время собирать салат. Сперва дно большого блюда промажьте майонезом. Сверху выложите картофель, смажьте майонезом. Следом колбаса, нарезанный сыр и сделайте майонезную сеточку. Затем выложите морковный слой, а на него маринованные огурцы и снова промажьте майонезом. Все продукты присыпьте соломкой из яиц. По центру насыпьте фасоль, а по краям — укроп.
Салат Сытный можете подавать к столу!
Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии