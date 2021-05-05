Салат Сытный. Этот салат легко может заменить полноценный ужин

Салат Сытный получается очень красивым и вкусным. Приготовить такой салатик не составит труда, а результат получится на отлично.

Салат Сытный: ингредиенты

Сыр твёрдый — 150 гр. (сто пятьдесят грамм) Колбаса копчёная — 0,2 кг. (двести грамм) Огурцы маринованные — 3 шт. (три штуки)’ Картофель — 200 гр. (двести грамм) Майонез домашний — по вкусу Морковь — 120 гр. (сто двадцать грамм) Яйца — 2 шт. (две штуки) Фасоль красная — 1 б. (одна банка) Укроп

Рецепт приготовления:

Промойте картофель и морковь и отварите в слегка подсоленной воде. Отваренные овоши очистите от кожуры.

Вбейте яйца в миску, затем добавьте майонез и взбивайте до получения однородной массы. Из получившейся смеси испеките два яичных блинчика и поставьте остывать.

Очистите колбасу и нарежьте тонкими пластинами. Аналогично поступите с сыром.

Натрите на тёрке очищенный картофель и морковь. Маринованный огурец нарежьте на тонкие пластинки.

Разрежьте яичные блинчики на четыре части и нарежьте соломкой. Укроп мелко нарежьте.

Банку фасоли откройте и откиньте на дуршлаг, затем промойте холодной водой.

Время собирать салат. Сперва дно большого блюда промажьте майонезом. Сверху выложите картофель, смажьте майонезом. Следом колбаса, нарезанный сыр и сделайте майонезную сеточку. Затем выложите морковный слой, а на него маринованные огурцы и снова промажьте майонезом. Все продукты присыпьте соломкой из яиц. По центру насыпьте фасоль, а по краям — укроп.

Салат Сытный можете подавать к столу!

Приятного Вам аппетита!