Цветная капуста в кляре. Оригинальная и полезная закуска

Цветная капуста в кляре станет вашим излюбленным блюдом, вы обязательно сохраните рецепт этого прекрасного блюда.
Цветная капуста в кляре: ингредиенты
- Мука — 3/4 ч. (три четверти чашки)
- Цветная капуста — 1 к. (один кочан)
- Пиво — 1/2 ч. (половина чашки)
- Яйца — 1 шт.(одна штука)
- Растительное масло
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Кочан капусты должен быть плотным и крепким.
- Приготовьте кляр: яйцо, пиво и муку взбейте венчиком, посолите и поперчите по вкусу.
- Капусту разделите на крупные соцветия и отварите в кипячёной подсоленной воде 5-7 минут.
- Поместите готовую капусту в дуршлаг, пока вода стекает, нагрейте сковороду, налейте масло высотой примерно 1 см. Соцветия окуните в кляр и обжарьте в растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые соцветия выложите на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.
Цветная капуста в кляре — вкусно и полезно.
Приятного аппетита!
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