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Цветная капуста в кляре. Оригинальная и полезная закуска

Цветная капуста в кляре станет вашим излюбленным блюдом, вы обязательно сохраните рецепт этого прекрасного блюда.

Цветная капуста в кляре: ингредиенты

Цветная капуста в кляре

  1. Мука — 3/4 ч. (три четверти чашки)
  2. Цветная капуста — 1 к. (один кочан)
  3. Пиво — 1/2 ч. (половина чашки)
  4. Яйца — 1 шт.(одна штука)
  5. Растительное масло
  6. Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Цветная капуста в кляре. Оригинальная и полезная закуска 3

  • Кочан капусты должен быть плотным и крепким.
  • Приготовьте кляр: яйцо, пиво и муку взбейте венчиком, посолите и поперчите по вкусу.
  • Капусту разделите на крупные соцветия и отварите в кипячёной подсоленной воде 5-7 минут.
  • Поместите готовую капусту в дуршлаг, пока вода стекает, нагрейте сковороду, налейте масло высотой примерно 1 см. Соцветия окуните в кляр и обжарьте в растительном масле с двух сторон до золотистой корочки.
  • Готовые соцветия выложите на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло.

Цветная капуста в кляре — вкусно и полезно.

Цветная капуста в кляре. Оригинальная и полезная закуска 4

Приятного аппетита!

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