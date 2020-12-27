Салат «Сугробы» на праздничный стол. Вкусный и красивый салат на праздник

На новогоднем столе все блюда должны быть не только очень аппетитными и вкусными, но и красивыми. Этот салатик с рыбой формируется в кольце, получается очень красиво и оригинально – у вас будет блюдо со снежными сугробами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сардина, 1 баночка;
- перец сладкий красный, 1 шт;
- зеленый лук;
- лук, 1 шт;
- морковь, 2 шт;
- картофель, 2 – 3 шт;
- чеснок, 1 – 3 зубчика;
- соль, перец, майонез;
- сыр, 100 г;
- яйца, 5 шт.
Процесс приготовления
Зеленый лук пучок мелко режем.
Лук обычный мелко режем.
Половину сладкого перца режем мелким кубиком.
Яйца режем на две части, желтки убираем и смешиваем с небольшим количеством майонеза.
В желтки еще выдавливаем чеснок, перемешиваем до однородности, солим по вкусу.
Фаршируем белок получившейся массой.
Сардину вынимаем из баночки и измельчаем вилкой.
Совет: вы можете использовать любую рыбу. Также овощи отваривайте в подсоленной воде, так они будут с более ярким вкусом.
Формируем салат в кольце или на блюде. Диаметр формы – 21 – 22 см.
Каждый слой – сеточка майонеза.
Первый слой – тертый картофель.
Второй слой – тертая морковь.
Третий слой – лук.
Четвертый слой – рыба.
Пятый слой – сладкий перец.
Шестой слой – зеленый лук или зелень.
Сверху укладываем вниз желтками белки и немного делаем сеточку майонеза, потом ложкой немного размазываем майонез по яйцам.
Засыпаем тертым на мелкой терке сыром – только сильно не сыпем, а именно яйца. Чтобы сверху салата получались «сугробы».
Затягиваем пленкой и ставим салат в холодильник.
Если вы не любите рыбные салаты, тогда замените на мясо – куриное или свинину.
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