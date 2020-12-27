Салат «Сугробы» на праздничный стол. Вкусный и красивый салат на праздник

На новогоднем столе все блюда должны быть не только очень аппетитными и вкусными, но и красивыми. Этот салатик с рыбой формируется в кольце, получается очень красиво и оригинально – у вас будет блюдо со снежными сугробами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сардина, 1 баночка;

перец сладкий красный, 1 шт;

зеленый лук;

лук, 1 шт;

морковь, 2 шт;

картофель, 2 – 3 шт;

чеснок, 1 – 3 зубчика;

соль, перец, майонез;

сыр, 100 г;

яйца, 5 шт.

Процесс приготовления

Зеленый лук пучок мелко режем.

Лук обычный мелко режем.

Половину сладкого перца режем мелким кубиком.

Яйца режем на две части, желтки убираем и смешиваем с небольшим количеством майонеза.

В желтки еще выдавливаем чеснок, перемешиваем до однородности, солим по вкусу.

Фаршируем белок получившейся массой.

Сардину вынимаем из баночки и измельчаем вилкой.

Совет: вы можете использовать любую рыбу. Также овощи отваривайте в подсоленной воде, так они будут с более ярким вкусом.

Формируем салат в кольце или на блюде. Диаметр формы – 21 – 22 см.

Каждый слой – сеточка майонеза.

Первый слой – тертый картофель.

Второй слой – тертая морковь.

Третий слой – лук.

Четвертый слой – рыба.

Пятый слой – сладкий перец.

Шестой слой – зеленый лук или зелень.

Сверху укладываем вниз желтками белки и немного делаем сеточку майонеза, потом ложкой немного размазываем майонез по яйцам.

Засыпаем тертым на мелкой терке сыром – только сильно не сыпем, а именно яйца. Чтобы сверху салата получались «сугробы».

Затягиваем пленкой и ставим салат в холодильник.

Если вы не любите рыбные салаты, тогда замените на мясо – куриное или свинину.