Закуска из баклажанов: без обжарки в масле

Закуска из баклажанов! Простая и очень вкусная остренькая закуска из баклажанов – великолепное блюдо, которое готовится быстро и просто без всякой обжарки в масле. Баклажаны при обжаривании впитывают в себя очень много масла, в результате получаются очень жирными. В нашем же рецепте мы обходим эту проблему.

Закуска из баклажанов: ингредиенты

восемьсот граммов баклажан

четыре зубчика чеснока

по половине чайной ложки хлопьев чили и сухого орегано

четыре столовые ложки пятипроцентного уксуса

четыре столовые ложки растительного масла

соль и черный молотый перец – по вкусу

несколько веточек свежей петрушки

Закуска из баклажанов: приготовление

Начать следует с баклажан:

Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики, разрезать их пополам, а затем порезать продольными брусочками.

Воду залить в кастрюлю, закипятить, подсолить и отправить туда баклажанные брусочки.

Как только вода с баклажанами закипит продержать их на огне еще три-четыре минуты. Баклажаны должны получится мягкими, но не разваливаться.

Пока варятся баклажаны, нужно приготовить заливку:

Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.

Туда же добавить хлопья чили, орегано, соль и черный молотый перец.

Перемешать ложечкой и залить растительным маслом.

Все вновь перемешать и в туда же залить уксус.

А теперь нужно собрать блюдо:

Сваренные баклажаны при помощи шумовки переложить на красивое блюдо ровным слоем.

Теплые баклажаны залить заливкой так, чтобы она попала на каждый брусочек.

Сверху можно сбрызнуть растительным маслом и посыпать хлопьями чили.

Петрушку помыть, просушить полотенцем и очень мелко нарубить.

Посыпать нарезанной петрушкой баклажаны сверху.

Закрыть блюдо с баклажанами пищевой пленкой или же крышкой и отправить в холодильник часа на три, чтобы баклажаны хорошо настоялись.

Через три часа наша вкусная острая закуска из баклажанов будет готова.

Очень вкусная и полезная закусочка, готовить которую быстро и просто. Обязательно попробуйте!

Закуска из баклажанов: готова

Приятного аппетита!

Закуска из баклажанов: видео