Закуска из баклажанов: без обжарки в масле

Закуска из баклажанов! Простая и очень вкусная остренькая закуска из баклажанов – великолепное блюдо, которое готовится быстро и просто без всякой обжарки в масле. Баклажаны при обжаривании впитывают в себя очень много масла, в результате получаются очень жирными. В нашем же рецепте мы обходим эту проблему.
Закуска из баклажанов: ингредиенты
- восемьсот граммов баклажан
- четыре зубчика чеснока
- по половине чайной ложки хлопьев чили и сухого орегано
- четыре столовые ложки пятипроцентного уксуса
- четыре столовые ложки растительного масла
- соль и черный молотый перец – по вкусу
- несколько веточек свежей петрушки
Закуска из баклажанов: приготовление
Начать следует с баклажан:
- Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики, разрезать их пополам, а затем порезать продольными брусочками.
- Воду залить в кастрюлю, закипятить, подсолить и отправить туда баклажанные брусочки.
- Как только вода с баклажанами закипит продержать их на огне еще три-четыре минуты. Баклажаны должны получится мягкими, но не разваливаться.
Пока варятся баклажаны, нужно приготовить заливку:
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.
- Туда же добавить хлопья чили, орегано, соль и черный молотый перец.
- Перемешать ложечкой и залить растительным маслом.
- Все вновь перемешать и в туда же залить уксус.
А теперь нужно собрать блюдо:
- Сваренные баклажаны при помощи шумовки переложить на красивое блюдо ровным слоем.
- Теплые баклажаны залить заливкой так, чтобы она попала на каждый брусочек.
- Сверху можно сбрызнуть растительным маслом и посыпать хлопьями чили.
- Петрушку помыть, просушить полотенцем и очень мелко нарубить.
- Посыпать нарезанной петрушкой баклажаны сверху.
- Закрыть блюдо с баклажанами пищевой пленкой или же крышкой и отправить в холодильник часа на три, чтобы баклажаны хорошо настоялись.
Через три часа наша вкусная острая закуска из баклажанов будет готова.
Очень вкусная и полезная закусочка, готовить которую быстро и просто. Обязательно попробуйте!
Закуска из баклажанов: готова
Приятного аппетита!
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