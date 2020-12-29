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Закуска из баклажанов: без обжарки в масле

Закуска из баклажанов! Простая и очень вкусная остренькая закуска из баклажанов – великолепное блюдо, которое готовится быстро и просто без всякой обжарки в масле. Баклажаны при обжаривании впитывают в себя очень много масла, в результате получаются очень жирными. В нашем же рецепте мы обходим эту проблему.

Закуска из баклажанов: ингредиенты

Закуска из баклажанов

  • восемьсот граммов баклажан
  • четыре зубчика чеснока
  • по половине чайной ложки хлопьев чили и сухого орегано
  • четыре столовые ложки пятипроцентного уксуса
  • четыре столовые ложки растительного масла
  • соль и черный молотый перец – по вкусу
  • несколько веточек свежей петрушки

Закуска из баклажанов: приготовление

Закуска из баклажанов

Начать следует с баклажан:

  • Баклажаны хорошо помыть, срезать хвостики, разрезать их пополам, а затем порезать продольными брусочками.
  • Воду залить в кастрюлю, закипятить, подсолить и отправить туда баклажанные брусочки.
  • Как только вода с баклажанами закипит продержать их на огне еще три-четыре минуты. Баклажаны должны получится мягкими, но не разваливаться.

Пока варятся баклажаны, нужно приготовить заливку:

  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.
  • Туда же добавить хлопья чили, орегано, соль и черный молотый перец.
  • Перемешать ложечкой и залить растительным маслом.
  • Все вновь перемешать и в туда же залить уксус.

А теперь нужно собрать блюдо:

  • Сваренные баклажаны при помощи шумовки переложить на красивое блюдо ровным слоем.
  • Теплые баклажаны залить заливкой так, чтобы она попала на каждый брусочек.
  • Сверху можно сбрызнуть растительным маслом и посыпать хлопьями чили.
  • Петрушку помыть, просушить полотенцем и очень мелко нарубить.
  • Посыпать нарезанной петрушкой баклажаны сверху.
  • Закрыть блюдо с баклажанами пищевой пленкой или же крышкой и отправить в холодильник часа на три, чтобы баклажаны хорошо настоялись.

Закуска из баклажанов: без обжарки в масле

Через три часа наша вкусная острая закуска из баклажанов будет готова.

Очень вкусная и полезная закусочка, готовить которую быстро и просто. Обязательно попробуйте!

Закуска из баклажанов: готова

Приятного аппетита!

Закуска из баклажанов: видео

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