Свекровь из деревни научила готовить «правильные» сырники: делюсь рецептом (по другим рецептам и готовить не хочется)

Сырники получаются мягкими и нежными, не распадаются при обжаривании, остаются пышными долгое время. Самое главное, они не забиты мукой, поэтому не жесткие и не резиновые.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 500 г;
- желток, 1 шт;
- манная крупа, 2 – 3 ст.л;
- соль щепотка;
- пудра сахарная, 1 ст.л;
- ванилин, масло топленое, мука.
Процесс приготовления
Творог выбирайте нежирный, чтобы сырники потом не растекались по сковороде. Если у вас с высоким процентом жирности, тогда отожмите его от лишней жидкости.
Чтобы сырники не поплыли, сахар заменяем сахарной пудрой, а муку – манной крупой.
Смешиваем творог с пудрой, желтком и манной крупой, желтком и если хотите, всыпайте ванилин.
Оставляем массу на 10 – 15 минут чтобы манка набухла.
Формируем сырники, обваливаем в муке.
Обжариваем на растопленном сливочном масле или растительном масле.
По желанию еще добавляйте изюм и другие сухофрукты.
Из такого объема продуктов, у меня получается 9 сырников, поэтому увеличивайте количество ингредиентов для большей порции.
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