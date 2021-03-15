Свекровь из деревни научила готовить «правильные» сырники: делюсь рецептом (по другим рецептам и готовить не хочется)

Сырники получаются мягкими и нежными, не распадаются при обжаривании, остаются пышными долгое время. Самое главное, они не забиты мукой, поэтому не жесткие и не резиновые.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 500 г;

желток, 1 шт;

манная крупа, 2 – 3 ст.л;

соль щепотка;

пудра сахарная, 1 ст.л;

ванилин, масло топленое, мука.

Процесс приготовления

Творог выбирайте нежирный, чтобы сырники потом не растекались по сковороде. Если у вас с высоким процентом жирности, тогда отожмите его от лишней жидкости.

Чтобы сырники не поплыли, сахар заменяем сахарной пудрой, а муку – манной крупой.

Смешиваем творог с пудрой, желтком и манной крупой, желтком и если хотите, всыпайте ванилин.

Оставляем массу на 10 – 15 минут чтобы манка набухла.

Формируем сырники, обваливаем в муке.

Обжариваем на растопленном сливочном масле или растительном масле.

По желанию еще добавляйте изюм и другие сухофрукты.