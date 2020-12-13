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Салат с авокадо и тунцом: чудесный салат для тех, кто следит за фигурой

Салат с авокадо и тунцом получается восхитительно вкусным и красивым! Авокадо содержит полезные масла, необходимые для полноценного функционирования организма.

Салат с авокадо и тунцом: ингредиенты

Салат с авокадо и тунцом

  1. 1 (одна) шт – авокадо
  2. 100 (сто) гр – черри
  3. 200 (двести) гр – консервированного тунца
  4. 300 (триста) гр – лист салата
  5. 1 (одна) шт – огурца
  6. 2 (две) ст. ложки – лимонного сока
  7. 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
  8. Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат с авокадо и тунцом: рецепт

Салат с авокадо и тунцом

  • Черри нарежьте небольшими кубиками
  • Огурцы также нарежьте
  • Салат порвите на средние кусочки
  • Авокадо нарежьте соломкой тонкой
  • В салатнице объедините все ингредиенты
  • Добавьте лимонный сок. Заправьте маслом, лучше оливковым
  • Сверху разложите кусочки тунца и сразу подавайте блюдо на стол

Салат с авокадо и тунцом готов: Видео

Немного рекомендаций по поводу авокадо: выбирайте флоридский сорт. Также не берите плод, если на нем есть надрезы и повреждения. Если при надавливании на поверхности остается вмятина, плод переспел, не берите такой. Готовьте с пользой на здоровье!

Салат с авокадо и тунцом

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САЛАТЫ
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