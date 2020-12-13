Салат с авокадо и тунцом: чудесный салат для тех, кто следит за фигурой

Салат с авокадо и тунцом получается восхитительно вкусным и красивым! Авокадо содержит полезные масла, необходимые для полноценного функционирования организма.

Салат с авокадо и тунцом: ингредиенты

1 (одна) шт – авокадо 100 (сто) гр – черри 200 (двести) гр – консервированного тунца 300 (триста) гр – лист салата 1 (одна) шт – огурца 2 (две) ст. ложки – лимонного сока 2 (две) ст. ложки – оливкового масла Соль и черный молотый перец по вкусу

Салат с авокадо и тунцом: рецепт

Черри нарежьте небольшими кубиками

Огурцы также нарежьте

Салат порвите на средние кусочки

Авокадо нарежьте соломкой тонкой

В салатнице объедините все ингредиенты

Добавьте лимонный сок. Заправьте маслом, лучше оливковым

Сверху разложите кусочки тунца и сразу подавайте блюдо на стол

Салат с авокадо и тунцом готов: Видео

Немного рекомендаций по поводу авокадо: выбирайте флоридский сорт. Также не берите плод, если на нем есть надрезы и повреждения. Если при надавливании на поверхности остается вмятина, плод переспел, не берите такой. Готовьте с пользой на здоровье!