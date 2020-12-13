Салат с авокадо и тунцом: чудесный салат для тех, кто следит за фигурой

Салат с авокадо и тунцом получается восхитительно вкусным и красивым! Авокадо содержит полезные масла, необходимые для полноценного функционирования организма.
Салат с авокадо и тунцом: ингредиенты
- 1 (одна) шт – авокадо
- 100 (сто) гр – черри
- 200 (двести) гр – консервированного тунца
- 300 (триста) гр – лист салата
- 1 (одна) шт – огурца
- 2 (две) ст. ложки – лимонного сока
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Салат с авокадо и тунцом: рецепт
- Черри нарежьте небольшими кубиками
- Огурцы также нарежьте
- Салат порвите на средние кусочки
- Авокадо нарежьте соломкой тонкой
- В салатнице объедините все ингредиенты
- Добавьте лимонный сок. Заправьте маслом, лучше оливковым
- Сверху разложите кусочки тунца и сразу подавайте блюдо на стол
Салат с авокадо и тунцом готов: Видео
Немного рекомендаций по поводу авокадо: выбирайте флоридский сорт. Также не берите плод, если на нем есть надрезы и повреждения. Если при надавливании на поверхности остается вмятина, плод переспел, не берите такой. Готовьте с пользой на здоровье!
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