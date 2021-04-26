Соус Айвар. Сербский соус, который подойдет как намазка и лёгкий гарнир

Соус Айвар получается достаточно густым, его можно с лёгкостью намазать на хлеб сделать вкусный бутерброд.
Соус Айвар: ингредиенты
- Баклажаны — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Мясистый красный перец — 3 кг. (три килограмма)
- Масло растительное без запаха — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Уксус винный или яблочный — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
- Лук репчатый — 2 шт. (две штуки)
- Чеснок — десять зубчиков
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец чили — 2 шт. (две штуки)
- Соль и чёрный перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Баклажаны и перцы испечь в чугунной сковороде на большом огне, очистить от кожуры и семян.
- Порезать соломкой лук и обжарить на двух столовых ложках масла.
- Баклажаны, перец, лук, чеснок и острый перец измельчить в мясорубке и влить в глубокую кастрюлю или казан, следом добавьте уксус, масло, соль, сахар, и молотый чёрный перец, перемешать и поставить на огонь.
- Подождать, пока закипит и варить 10 минут. При необходимости добавить соли.
- Распределить по стерилизованным банкам, закатать, накрыть перевёрнутые банки одеялом и оставить остывать.
Соус Айвар удивит Вас своим вкусом.
Приятного Вам аппетита!
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