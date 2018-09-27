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Очень сытный заливной пирог с семгой

Это блюдо понравится даже тем, кто придерживается правильного питания. Готовится оно просто и не требует особенных навыков. Такой пирог получается очень нежным, сочным и невероятно вкусным. А главное, блюдо не калорийное и отлично подойдет к обеду или ужину.

Необходимые продукты

  • куриные яйца — 2 шт
  • пшеничная мука — 6 ст.л
  • молоко —  1 ст.л
  • сметана — 150 гр
  • сода
  • семга — 0,4 кг
  • соль, перец

Начинаем приготовление

  1. В миску наливаем молоко, добавляем сметану, соду, муку и куриные яйца. Все взбиваем венчиком до однородности.
  2. Филе семги нарезаем мелкими кусочками.
  3. Форму для выпечки промазываем маслом и выливаем половину подготовленного теста. Затем кладем кусочки рыбы, солим и перчим по вкусу. И заливаем рыбку оставшимся тестом.
  4. Заготовку ставим в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем 40-50 минут, а потом подаем к столу.

Очень сытный заливной пирог с семгойПриятного аппетита!

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