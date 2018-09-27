Очень сытный заливной пирог с семгой

Это блюдо понравится даже тем, кто придерживается правильного питания. Готовится оно просто и не требует особенных навыков. Такой пирог получается очень нежным, сочным и невероятно вкусным. А главное, блюдо не калорийное и отлично подойдет к обеду или ужину.
Необходимые продукты
- куриные яйца — 2 шт
- пшеничная мука — 6 ст.л
- молоко — 1 ст.л
- сметана — 150 гр
- сода
- семга — 0,4 кг
- соль, перец
Начинаем приготовление
- В миску наливаем молоко, добавляем сметану, соду, муку и куриные яйца. Все взбиваем венчиком до однородности.
- Филе семги нарезаем мелкими кусочками.
- Форму для выпечки промазываем маслом и выливаем половину подготовленного теста. Затем кладем кусочки рыбы, солим и перчим по вкусу. И заливаем рыбку оставшимся тестом.
- Заготовку ставим в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекаем 40-50 минут, а потом подаем к столу.
Приятного аппетита!
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