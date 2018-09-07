Быстрая основа для пиццы, как в лучшей пиццерии

Ингредиенты (на 4 основы):

мука — 6 стаканов

сухие дрожжи – 1 столовая ложка

оливковое масло – ¼ стакана

соль — 4 чайных ложки

теплая вода – 2 стакана

Приготовление:

Смешиваем в чаше для миксера муку, соль и дрожжи. Вливаем воду и масло.

Перемешайте до однородного теста, при необходимости добавляем воды по 1 столовой ложке за раз.

Увеличиваем скорость до средней и взбиваем еще около 3 минут.

Затем формируем шарик из теста и выкладываем в миску, смазанную маслом.

Закрываем миску пищевой пленкой и даем тесту подняться в течение 1-2 часа.

Разминаем тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой, снова лепим шарик, кладем обратно в миску и оставляем на 15 минут.

Делим тесто на 4 равных части. Раскатываем до нужной толщины.

Выкладываем основу на противень и добавляем соус для пиццы, сыр и любую начинку.

Выпекаем при 200 С в течение 15-20 минут до расплавления сыра.

Приятного аппетита!