Быстрая основа для пиццы, как в лучшей пиццерии

Тонкая, как мы любим!
мука — 6 стаканов
сухие дрожжи – 1 столовая ложка
оливковое масло – ¼ стакана
соль — 4 чайных ложки
теплая вода – 2 стакана
Приготовление:
Смешиваем в чаше для миксера муку, соль и дрожжи. Вливаем воду и масло.
Перемешайте до однородного теста, при необходимости добавляем воды по 1 столовой ложке за раз.
Увеличиваем скорость до средней и взбиваем еще около 3 минут.
Затем формируем шарик из теста и выкладываем в миску, смазанную маслом.
Закрываем миску пищевой пленкой и даем тесту подняться в течение 1-2 часа.
Разминаем тесто на рабочей поверхности, присыпанной мукой, снова лепим шарик, кладем обратно в миску и оставляем на 15 минут.
Делим тесто на 4 равных части. Раскатываем до нужной толщины.
Выкладываем основу на противень и добавляем соус для пиццы, сыр и любую начинку.
Выпекаем при 200 С в течение 15-20 минут до расплавления сыра.
Приятного аппетита!
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