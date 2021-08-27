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Квашеные помидоры в кастрюле. Разные способы квашения томатов

Квашеные помидоры в кастрюле получаются очень вкусными и ароматными, они порадуют вас своим вкусом в холодные зимние дни.

Квашеные помидоры в кастрюле: ингредиенты

Квашеные помидоры в кастрюле

  1. Помидоры — 2,5 кг. (два с половиной килограмм0
  2. Базилик по желанию — 40 гр. (сорок грамм)
  3. Зонты укропа — 80 гр. (восемьдесят грамм)
  4. Лавровый лист — 6 шт. (шесть штук)
  5. Перец душистый, горошком — по 10 шт. (десять штук)
  6. Соль — 60 гр. (шестьдесят грамм)
  7. Вода — 3 л. (три литра)
  8. Листья вишни- 10 шт. (десять штук)

Способ приготовления:

Квашеные помидоры в кастрюле. Разные способы квашения томатов 3

  • Промойте кастрюлю и ошпарьте кипятком.
  • Помидоры промойте, уложите в кастрюлю базилик и укроп, лавровый лист, листья вишни, оба вида перца, сверху выложите помидоры.
  • Холодную и чистую воду смешайте с солью, перемешайте до растворения соли и залейте помидоры.
  • Сверху выложите тарелку, оставьте на 6 дней при комнатной температуре.
  • Можете хранить в прохладном подвале или в холодильнике.

Квашеные помидоры в кастрюле получаются вкусными и ароматными.

Квашеные помидоры в кастрюле. Разные способы квашения томатов 4

 

Приятного аппетита!

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