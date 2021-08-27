Квашеные помидоры в кастрюле. Разные способы квашения томатов

Квашеные помидоры в кастрюле получаются очень вкусными и ароматными, они порадуют вас своим вкусом в холодные зимние дни.
Квашеные помидоры в кастрюле: ингредиенты
- Помидоры — 2,5 кг. (два с половиной килограмм0
- Базилик по желанию — 40 гр. (сорок грамм)
- Зонты укропа — 80 гр. (восемьдесят грамм)
- Лавровый лист — 6 шт. (шесть штук)
- Перец душистый, горошком — по 10 шт. (десять штук)
- Соль — 60 гр. (шестьдесят грамм)
- Вода — 3 л. (три литра)
- Листья вишни- 10 шт. (десять штук)
Способ приготовления:
- Промойте кастрюлю и ошпарьте кипятком.
- Помидоры промойте, уложите в кастрюлю базилик и укроп, лавровый лист, листья вишни, оба вида перца, сверху выложите помидоры.
- Холодную и чистую воду смешайте с солью, перемешайте до растворения соли и залейте помидоры.
- Сверху выложите тарелку, оставьте на 6 дней при комнатной температуре.
- Можете хранить в прохладном подвале или в холодильнике.
Квашеные помидоры в кастрюле получаются вкусными и ароматными.
Приятного аппетита!
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