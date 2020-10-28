Зимой оближешь пальчики! Овощной салат с тыквой на зиму

Тыквенный салат с овощами – это очень вкусно, я попробовала у своей соседки и она мне очень понравилась. При этом, все делается просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква, 1 кг;

сладкий перец и томаты по 400 г;

морковь и лук по 300 г;

чеснок, 5 – 6 зубчиков;

соль и сахар по 1 ст.л;

перец;

уксус 9 %, 40 мл;

масло растительное.

Процесс приготовления

Свежие помидоры вы можете заменить томатным соусом или пастой.

Лук режем мелким кубиком.

Разогреваем растительное масло в кастрюле и обжариваем лук.

Морковь трем или режем и добавляем к луку.

Сладкий перец режем кусочками и также добавляем к овощам, накрываем кастрюлю крышкой, уменьшаем огонь и тушим 15 минут, перемешивая иногда.

Тыкву режем средним кубиком, добавляем к овощам и тушим 15 минут.

Добавляем измельченный чеснок, соль, сахар и перец по вкусу.

Совет: можно еще добавить смесь разных перцев, копченую паприку и ароматные травы по вашему вкусу.

Тушим 10 минут и пробуйте, если необходимо, солим или добавляем сахар.

Вливаем уксус и тушим еще 5 минут.

Раскладываем по стерилизованным баночкам, закручиваем крышками.

Храним в подвале или в кладовке.