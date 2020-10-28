Скатерть-Самобранка

5 227 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...
  • Oertel Elena
    спасибоЗабытый советский...
  • chehoval
    А лимон когда задействовать?Рыба по-польски: ...

Зимой оближешь пальчики! Овощной салат с тыквой на зиму

Тыквенный салат с овощами – это очень вкусно, я попробовала у своей соседки и она мне очень понравилась. При этом, все делается просто и быстро.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тыква, 1 кг;
  • сладкий перец и томаты по 400 г;
  • морковь и лук по 300 г;
  • чеснок, 5 – 6 зубчиков;
  • соль и сахар по 1 ст.л;
  • перец;
  • уксус 9 %, 40 мл;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Свежие помидоры вы можете заменить томатным соусом или пастой.

Лук режем мелким кубиком.

Разогреваем растительное масло в кастрюле и обжариваем лук.

Морковь трем или режем и добавляем к луку.

Сладкий перец режем кусочками и также добавляем к овощам, накрываем кастрюлю крышкой, уменьшаем огонь и тушим 15 минут, перемешивая иногда.

Тыкву режем средним кубиком, добавляем  к овощам и тушим 15 минут.

Добавляем измельченный чеснок, соль, сахар и перец по вкусу.

Совет: можно еще добавить смесь разных перцев, копченую паприку и ароматные травы по вашему вкусу.

Тушим 10 минут и пробуйте, если необходимо, солим или добавляем сахар.

Вливаем уксус и тушим еще 5 минут.

Раскладываем по стерилизованным баночкам, закручиваем крышками.

Храним в подвале или в кладовке.

Зимой оближешь пальчики! Овощной салат с тыквой на зиму

Такой гарнир вы можете сделать и просто так, только не добавляйте уксус.

Он прекрасно сочетается с мясными блюдами.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх