Зимой оближешь пальчики! Овощной салат с тыквой на зиму

Тыквенный салат с овощами – это очень вкусно, я попробовала у своей соседки и она мне очень понравилась. При этом, все делается просто и быстро.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква, 1 кг;
- сладкий перец и томаты по 400 г;
- морковь и лук по 300 г;
- чеснок, 5 – 6 зубчиков;
- соль и сахар по 1 ст.л;
- перец;
- уксус 9 %, 40 мл;
- масло растительное.
Процесс приготовления
Свежие помидоры вы можете заменить томатным соусом или пастой.
Лук режем мелким кубиком.
Разогреваем растительное масло в кастрюле и обжариваем лук.
Морковь трем или режем и добавляем к луку.
Сладкий перец режем кусочками и также добавляем к овощам, накрываем кастрюлю крышкой, уменьшаем огонь и тушим 15 минут, перемешивая иногда.
Тыкву режем средним кубиком, добавляем к овощам и тушим 15 минут.
Добавляем измельченный чеснок, соль, сахар и перец по вкусу.
Совет: можно еще добавить смесь разных перцев, копченую паприку и ароматные травы по вашему вкусу.
Тушим 10 минут и пробуйте, если необходимо, солим или добавляем сахар.
Вливаем уксус и тушим еще 5 минут.
Раскладываем по стерилизованным баночкам, закручиваем крышками.
Храним в подвале или в кладовке.
Такой гарнир вы можете сделать и просто так, только не добавляйте уксус.Он прекрасно сочетается с мясными блюдами.
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